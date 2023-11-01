Россияне стали чаще путешествовать вчетвером

Среди самых популярных направлений для осенних путешествий лидируют регионы Северного Кавказа, при этом спрос на отдых в Иркутской области за год вырос сразу на 81%.

Как отмечается, туристы в октябре в среднем платят 4 300 рублей на человека за ночь в объектах размещения по России, что на 19% выше показателя 2022 года.

Самыми популярными в этом году в России оказались гостиницы без звезд. На них пришлось 27% от всех бронирований. На втором месте – гостиницы три звезды (20% бронирований). На третьем – апартаменты (19% бронирований).

Ранее Карелия стала самым популярным регионом России для экотуризма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

