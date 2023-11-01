Россияне стали чаще путешествовать вчетвером
В сервисе «Островок.Ru» проанализировали туристический спрос россиян в октябре 2023 года и пришли к выводу, что граждане РФ стали на 10% чаще путешествовать в компании от четырех человек, чем в этот же месяц годом ранее, сообщает «Газета.Ru».
Среди самых популярных направлений для осенних путешествий лидируют регионы Северного Кавказа, при этом спрос на отдых в Иркутской области за год вырос сразу на 81%.
Как отмечается, туристы в октябре в среднем платят 4 300 рублей на человека за ночь в объектах размещения по России, что на 19% выше показателя 2022 года.
Самыми популярными в этом году в России оказались гостиницы без звезд. На них пришлось 27% от всех бронирований. На втором месте – гостиницы три звезды (20% бронирований). На третьем – апартаменты (19% бронирований).
Ранее Карелия стала самым популярным регионом России для экотуризма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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