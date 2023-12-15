«300 тысяч на двоих»: Конкуренцию Вьетнама с Таиландом назвали смешной

В Таиланд летает в сто раз больше рейсов, чем во Вьетнам, при этом добираться до курортов придется через столицы, сказал в эфире НСН Алексан Мкртчян.

Открытие авиарейсов в деловые столицы Вьетнама не сделает эту страну конкурентом Таиланда для российских туристов, объяснил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Ранее «Аэрофлот» объявил о запуске с 31 января регулярных рейсов из Москвы Хошимин, а «Vietnam Airlines» - о рейсах из Москвы в Ханой.

В «Аэрофлоте» не исключили возобновления прямых рейсов во Вьетнам
«Вьетнам был мегапопулярен до ковида, когда были рейсы на два самых популярных курорта: Нячанг и остров Фукуок. Все остальное, - Ханой, Хошимин, - туда россияне больше летали с экскурсионной, а не с пляжной точки зрения. От того же Хошимина надо ехать минимум шесть-семь часов, чтобы попасть на пляж. К сожалению, на курорты пока прямых рейсов не предвидится, туда можно будет летать через Ханой и Хошимин. Рейсов пока очень мало. То, что мы видим, - два рейса в неделю, - это просто смешно. Главный конкурент Вьетнама это Таиланд, а туда летает 200 рейсов в неделю. Поэтому здесь даже обсуждать не стоит, будет ли Вьетнам отбивать туристов от Таиланда», - сказал Мкртчян.

По его словам, отдых на курортах Вьетнама сейчас обойдется примерно в 300 тыс. рублей на двоих за 10 дней.

«Сам билет недорогой, в районе 70 тыс. рублей, он абсолютно сопоставим с тайским. При этом надо будет за 20-25 тыс. долетать из Хошимина на Фукуок. А там можно найти неплохие отели в районе 150 долларов в день, это хорошие добротные четыре звезды, на пляже, с завтраками. Выходит примерно 300 тыс. на двоих на 10 дней», - подсчитал вице-президент Альянса турагентств.

Вместе с тем Мкртчян назвал хорошим знаком открытие рейсов во Вьетнам.

СМИ: спрос на авиаперелеты в Таиланд вырос на 156%
«Это мегахороший знак, потому что в сентябре никто даже не верил, что это возможно. Это первая ласточка. Надеюсь, что в дальнейшем мы увеличим количество рейсов хотя бы до 20-30 в неделю. Плюс бизнесу будет очень хорошо, потому что ему интересны не пляжные курорты, а деловые столицы», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на путешествия в Таиланд за два года вырос на 156%. Средняя стоимость перелета в эту страну составила 72,4 тыс. рублей, а проживание в отелях Таиланда обойдется в среднем в 8,7 тыс. рублей за ночь, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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