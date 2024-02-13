АТОР: спрос на летние туры в Крым вырос на 20-50%

В первые два месяца 2024 года на этапе раннего бронирования объем продаж на курорты Крыма вырос на 20-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в АТОР.

Как пишет ТАСС со ссылкой на туроператора «Интурист», количество бронирований туров в Крым увеличилось в три раза. В компании заявили, что спрос на отдых на полуострове вернулся на доковидный уровень.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян ранее сообщил о падении цен на отдых в Египте на 20% за последний год. Причиной он назвал эскалацию палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

