АТОР: спрос на летние туры в Крым вырос на 20-50%
По сравнению с 2023 годом интерес к летнему отдыху в Крыму увеличился на 20-50%, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В первые два месяца 2024 года на этапе раннего бронирования объем продаж на курорты Крыма вырос на 20-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в АТОР.
Как пишет ТАСС со ссылкой на туроператора «Интурист», количество бронирований туров в Крым увеличилось в три раза. В компании заявили, что спрос на отдых на полуострове вернулся на доковидный уровень.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян ранее сообщил о падении цен на отдых в Египте на 20% за последний год. Причиной он назвал эскалацию палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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