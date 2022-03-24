От книг до трудоустройства: Как в Подмосковье помогают беженцам из Донбасса

Президент фонда добавил, что организация также предоставляет переселенцам рабочие места.

«Среди переселенцев есть и взрослые женщины, поэтому необходимо было оборудовать бытовые комнаты. Мы предоставили гигиенические принадлежности, зеркала, без которых женщины обойтись не могут. Они сейчас уже пришли в себя, и им необходимо проявиться и вспомнить, какими они были прекрасными до начала текущей ситуации на Украине. Поэтому мы идем навстречу. Сейчас готовятся новые предложения, чтобы поддержать тех, кто нуждается в этой помощи. Член нашего фонда Роман Смирнов предложил место для работы тем, кто изъявит желание потрудиться или остаться работать на территории РФ. Тем, кто подаст запрос, будет предоставлена возможность работать в Московской области», - объяснил он.

По его словам, число беженцев в Подмосковье постоянно расширяется за счет присоединения к ним членов семей.