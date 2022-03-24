От книг до трудоустройства: Как в Подмосковье помогают беженцам из Донбасса
Президент фонда «Фонд региональных и общественных связей» Александр Толкачев рассказал, что число переселенцев из ДНР и ЛНР постоянно увеличивается.
Переселенцам с ДНР и ЛНР, которые разместились в Подмосковье, оказывается актуальная помощь: от предоставления необходимых для детей предметов до устройства на работу; с беженцами также работают медики и волонтеры. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал президент фонда «Фонд региональных и общественных связей» Александр Толкачев.
Ранее некоммерческий фонд направил благотворительную помощь беженцам из Донбасса, которые находятся на базе Министерства социального развития Московской области. По словам Толкачева, переселенцам была предоставлена «самая актуальная помощь».
«Учитывая, что почти половина беженцев – это дети, были подготовлены детские настольные игры, интересные книги из русской классики и детские произведения современных российских авторов, потому что детей надо чем-то занимать. Мы согласовали со специалистами, что интересно для детей. Нам рассказали, что ребята с великим удовольствием читают, смотрят и уже играют. Многие из них обучаются в школах. После школы всегда идут в библиотеку, в которой находятся наши подарки», - отметил он.
Президент фонда добавил, что организация также предоставляет переселенцам рабочие места.
«Среди переселенцев есть и взрослые женщины, поэтому необходимо было оборудовать бытовые комнаты. Мы предоставили гигиенические принадлежности, зеркала, без которых женщины обойтись не могут. Они сейчас уже пришли в себя, и им необходимо проявиться и вспомнить, какими они были прекрасными до начала текущей ситуации на Украине. Поэтому мы идем навстречу. Сейчас готовятся новые предложения, чтобы поддержать тех, кто нуждается в этой помощи. Член нашего фонда Роман Смирнов предложил место для работы тем, кто изъявит желание потрудиться или остаться работать на территории РФ. Тем, кто подаст запрос, будет предоставлена возможность работать в Московской области», - объяснил он.
По его словам, число беженцев в Подмосковье постоянно расширяется за счет присоединения к ним членов семей.
«По официальной информации в Московской области находится более 600 человек переселенцев, но каждый день количество меняется. Люди по-прежнему приезжают, в том числе члены их семей. Размещаются в отдельных палатах, в которых может жить семья. Мы увидели, что там оказывается медицинская помощь, работают волонтеры из московских педагогических вузов и колледжей. Они работают с детьми. Это очень важно. Сейчас наш фонд рассматривает возможность оказания консультативной помощи со стороны медработников. Это могут быть студенты московских и тверских медицинских учебных заведений», - заключил Толкачев.
Ранее президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН заявила, что сейчас беженцам из Донбасса сильно не хватает средств гигиены, моющих средств, новой одежды и некоторых других предметов быта.
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