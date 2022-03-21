«Помочь может каждый»: Последователь Доктора Лизы назвала способ поддержать переселенцев Донбасса

Помочь беженцам Донбасса может каждый желающий, заявила президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН.

«Помочь может каждый. У нас, например, в процессе сортировки грузов приходила девочка лет восьми, которая сидела целый день переписывала каждый кусочек мыла, каждый шампунь, что входило в ее фронт работы. Даже дети могут помогать, сейчас все руки очень ценны и дороги», - отметила она.

Исполнительный директор МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Рустамова в пресс-центре НСН рассказала, как граждане могут оказать помощь людям, которые оказались в непростой ситуации.