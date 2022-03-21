«Помочь может каждый»: Последователь Доктора Лизы назвала способ поддержать переселенцев Донбасса
Представители благотворительной организации рассказали, как на данный момент можно помочь беженцам.
Помочь беженцам Донбасса может каждый желающий, заявила президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН.
«Помочь может каждый. У нас, например, в процессе сортировки грузов приходила девочка лет восьми, которая сидела целый день переписывала каждый кусочек мыла, каждый шампунь, что входило в ее фронт работы. Даже дети могут помогать, сейчас все руки очень ценны и дороги», - отметила она.
Исполнительный директор МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Рустамова в пресс-центре НСН рассказала, как граждане могут оказать помощь людям, которые оказались в непростой ситуации.
«Пункт сбора помощи беженцам организован на базе нашего дома милосердия по адресу: Новая Басманная дом 26 корпус 2. На этот адрес можно приносить помощь ежедневно с 9 до 9, либо заказать доставку. На нашем сайте есть возможность сделать пожертвование, также можно написать на нашу почту с описанием того, как вы можете помочь – может, вы готовы сдать волонтером или готовы частично предоставить свое жилье», - добавила она.
Ранее Ольга Демичева в пресс-центре НСН рассказала о текущих нуждах беженцев Донбасса.
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