От клеветников до иноганетов: Кого запретят в 2021 году
Ушедший 2020-й год оставил России значительные изменения в законодательстве. В их числе — не только поправки к Конституции и дефицитный «социально-ориентированный» бюджет на ближайшие три года, но и новые запреты, многие из которых депутаты Госдумы одобрили в сжатые сроки в декабре.
НСН рассказывает, за что теперь россиян будут наказывать строже.
Тюрьма за клевету в Сети
Клевета и раньше была уголовно-наказуемым деянием, но за неё грозили штрафы до 5 миллионов рублей и до 480 часов обязательных работ. Отныне наказывать за публичную клевету в СМИ и интернете станут жёстче — по новому закону за неё предусмотрено до двух лет лишения свободы. Реальный срок можно будет получить за клевету, содержащуюся в «выступлениях, в демонстрирующемся произведении и в СМИ». До трёх лет тюрьмы теперь светит за так называемую «клевету с использованием служебного положения», а за клевету с обвинением в изнасиловании смогут посадить и на пять лет.
Отдельные опасения вызывает содержащаяся в законе формулировка о клевете «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных» - к слову, этот пункт вызвал вопросы у правительства и Конституционного суда.
«Как только что мне сказал знакомый юрист, "несколько лиц" - это 1 +, да хоть тысяча, хоть миллион, всё, что больше единицы. Поэтому когда кто-то напишет в сети, что «виновато правительство», то правительство – это как раз "несколько лиц, индивидуально не определенных". Или «наши власти….тра-та-та», то это как раз "несколько лиц, индивидуально не определенных"», - написал у себя в Facebook экономист Яков Миркин.
По замыслу автора закона, депутата Дмитрия Вяткина, его действие будет распространяться и на блогеров, и на авторов Telegram-каналов. После принятия закона почти сразу же оклеветали самого Вяткина: перепутавшие номера телефонов журналисты приписали не слишком вежливое «послание» от собеседника депутату, который на самом деле ничего подобного не говорил.
Повышенные штрафы за оскорбление
Согласно новому закону, в России меняется порядок наказание за оскорбление. Оскорбление может быть как прямым, так и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме», включая публикации в Сети. Штрафы за оскорбление для обычных граждан выросли до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.
Штраф за публичное оскорбление в СМИ или интернете, в том числе «индивидуально не определенных» лиц, для обычных граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц максимальная планка повышена до 700 тысяч рублей. Должностных лиц, которые не примут меры «по недопущению оскорбления» в СМИ или интернете, ждёт штраф в размере до 50 тысяч рублей, а юрлиц — до 100 тысяч рублей.
Отдельно вводятся штрафные санкции для госслужащих за хамство: от 50 до 100 тысяч за первую выходку, 150 тысяч — за повторную.
Закон вступит в силу через 15 дней после его официального опубликования.
Запрет митингов у зданий МВД и ФСБ
В России запретили проводить пикеты и митинги на территориях, прилегающих к зданиям «экстренных оперативных служб». Очередь на одиночный пикет теперь стала публичным мероприятием, а значит, даже она требует согласования с властями. Кроме того, новый закон даёт суду основание признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом.
«Уголовка» за блокирование улиц
В России вводят уголовную ответственность за перекрытие дорог и тротуаров, если такие действия повлекли угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества. За это предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до одного года.
Новые противопожарные нормы
Правительство РФ в сентябре утвердило постановление об ужесточении противопожарных правил с 1 января, касающееся жильцов многоквартирных домов. Теперь им нельзя хранить личные вещи как на чердаках, так и на цокольных этажах. Кроме того, запрещается оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Газовые приборы не должны эксплуатироваться в случае их неисправности, а также без прохождения технического обслуживания.
Запреты для курильщиков
С 1 января в России запретили курение в медицинских учреждениях, в точках торговли, базах и складских помещениях. Курить можно будет только в специально отведённых для этого местах, обозначенных соответствующей табличкой.
Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире НСН поддержал это решение.
«Запрет плодотворно влияет и на самих курильщиков. Как мировая, так и российская практика показывает, что благодаря такой мере количество курильщиков снижается более чем на 10%. При некомфортной обстановке для курения люди бросают эту привычку. Ведь большинство курильщиков постоянно пытаются бросить», - высказался он.
(Само)цензура в соцсетях
Новые нормы российского законодательства запрещают соцсетям YouTube, Twitter и Facebook ограничивать доступ к материалам российских СМИ под угрозой блокировки этих международных площадок. Однако одновременно принят закон, который обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.
Речь идёт о материалах, оправдывающих экстремизм, содержащих призывы к терроризму, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Под запретом порнография и материалы, содержащие нецензурную брань.
«Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ», - сообщается на сайте Госдумы.
За неудаление такого контента гражданам грозит штраф до 200 тысяч рублей, юрлицам – до 8 миллионов рублей.
Материться по этому поводу пока ещё можно — как ожидается, закон вступит в силу с 1 февраля.
Хорошая новость в том, что за публикуемый контент будут отвечать не пользователи соцсетей, а администраторы этих площадок (если речь идёт о соцсетях с аудиторией свыше 500 тысяч человек в сутки).
Признание физлиц иностранными агентами
Вступающее в силу с 1 марта новое толкование понятия «иноагент» позволит признавать таковыми не только некоммерческие организации, но и физические лица. Речь идёт о гражданах, которые получают финансовую, материальную или организационно-методическую поддержку из-за рубежа и занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников. Ещё один возможный признак — сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, если это может навредить безопасности страны.
Иноагенты должны подать уведомление в Минюст России и раз в полгода отчитываться о деятельности и тратах перед властями РФ.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с НСН заявил, что не видит в законе каких-либо принципиальных дополнительных ограничений.
«Как объясняют законодатели, финансирование теперь зачастую идет не на организацию, а через этих самых физических лиц - вот их логика. Финансирование не запрещено. Законодатели добиваются того, чтобы обо всех каналах финансирования общество было оповещено», - отметил он.
Вместе с тем, отдельным законом введена уголовная ответственность для тех «иноагентов», которые «злостно» не подают уведомления о своём статусе. Им грозит до пяти лет тюрьмы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+27 039 / сут.
Умерли
57 555+536 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+25 798 / сут.
- В России подорожают железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах
- От клеветников до иноганетов: Кого запретят в 2021 году
- Видео нападения боевиков на полицейских в Грозном опубликовано в Сети
- Россия и Германия будут бороться за выход в полуфинал МЧМ по хоккею
- Зеленскому в Крыму напомнили песню Пугачевой в ответ на его новогоднее обращение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru