От клеветников до иноганетов: Кого запретят в 2021 году

2

Клевета и раньше была уголовно-наказуемым деянием, но за неё грозили штрафы до 5 миллионов рублей и до 480 часов обязательных работ. Отныне наказывать за публичную клевету в СМИ и интернете станут жёстче — по новому закону за неё предусмотрено до двух лет лишения свободы. Реальный срок можно будет получить за клевету, содержащуюся в «выступлениях, в демонстрирующемся произведении и в СМИ». До трёх лет тюрьмы теперь светит за так называемую «клевету с использованием служебного положения», а за клевету с обвинением в изнасиловании смогут посадить и на пять лет.

Отдельные опасения вызывает содержащаяся в законе формулировка о клевете «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных» - к слову, этот пункт вызвал вопросы у правительства и Конституционного суда.

«Как только что мне сказал знакомый юрист, "несколько лиц" - это 1 +, да хоть тысяча, хоть миллион, всё, что больше единицы. Поэтому когда кто-то напишет в сети, что «виновато правительство», то правительство – это как раз "несколько лиц, индивидуально не определенных". Или «наши власти….тра-та-та», то это как раз "несколько лиц, индивидуально не определенных"», - написал у себя в Facebook экономист Яков Миркин.

По замыслу автора закона, депутата Дмитрия Вяткина, его действие будет распространяться и на блогеров, и на авторов Telegram-каналов. После принятия закона почти сразу же оклеветали самого Вяткина: перепутавшие номера телефонов журналисты приписали не слишком вежливое «послание» от собеседника депутату, который на самом деле ничего подобного не говорил.

