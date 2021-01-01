От клеветников до иноганетов: Кого запретят в 2021 году

Ушедший 2020-й год оставил России значительные изменения в законодательстве. В их числе — не только поправки к Конституции и дефицитный «социально-ориентированный» бюджет на ближайшие три года, но и новые запреты, многие из которых депутаты Госдумы одобрили в сжатые сроки в декабре.

НСН рассказывает, за что теперь россиян будут наказывать строже.

2

Тюрьма за клевету в Сети

Клевета и раньше была уголовно-наказуемым деянием, но за неё грозили штрафы до 5 миллионов рублей и до 480 часов обязательных работ. Отныне наказывать за публичную клевету в СМИ и интернете станут жёстче — по новому закону за неё предусмотрено до двух лет лишения свободы. Реальный срок можно будет получить за клевету, содержащуюся в «выступлениях, в демонстрирующемся произведении и в СМИ». До трёх лет тюрьмы теперь светит за так называемую «клевету с использованием служебного положения», а за клевету с обвинением в изнасиловании смогут посадить и на пять лет.

Отдельные опасения вызывает содержащаяся в законе формулировка о клевете «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных» - к слову, этот пункт вызвал вопросы у правительства и Конституционного суда.

«Как только что мне сказал знакомый юрист, "несколько лиц" - это 1 +, да хоть тысяча, хоть миллион, всё, что больше единицы. Поэтому когда кто-то напишет в сети, что «виновато правительство», то правительство – это как раз "несколько лиц, индивидуально не определенных". Или «наши власти….тра-та-та», то это как раз "несколько лиц, индивидуально не определенных"», - написал у себя в Facebook экономист Яков Миркин.

По замыслу автора закона, депутата Дмитрия Вяткина, его действие будет распространяться и на блогеров, и на авторов Telegram-каналов. После принятия закона почти сразу же оклеветали самого Вяткина: перепутавшие номера телефонов журналисты приписали не слишком вежливое «послание» от собеседника депутату, который на самом деле ничего подобного не говорил.

3

Повышенные штрафы за оскорбление

Согласно новому закону, в России меняется порядок наказание за оскорбление. Оскорбление может быть как прямым, так и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме», включая публикации в Сети. Штрафы за оскорбление для обычных граждан выросли до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

Штраф за публичное оскорбление в СМИ или интернете, в том числе «индивидуально не определенных» лиц, для обычных граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц максимальная планка повышена до 700 тысяч рублей. Должностных лиц, которые не примут меры «по недопущению оскорбления» в СМИ или интернете, ждёт штраф в размере до 50 тысяч рублей, а юрлиц — до 100 тысяч рублей.

Отдельно вводятся штрафные санкции для госслужащих за хамство: от 50 до 100 тысяч за первую выходку, 150 тысяч — за повторную.

Закон вступит в силу через 15 дней после его официального опубликования.

4

Запрет митингов у зданий МВД и ФСБ

В России запретили проводить пикеты и митинги на территориях, прилегающих к зданиям «экстренных оперативных служб». Очередь на одиночный пикет теперь стала публичным мероприятием, а значит, даже она требует согласования с властями. Кроме того, новый закон даёт суду основание признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом.

5

«Уголовка» за блокирование улиц

В России вводят уголовную ответственность за перекрытие дорог и тротуаров, если такие действия повлекли угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества. За это предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до одного года.  

6

Новые противопожарные нормы

Правительство РФ в сентябре утвердило постановление об ужесточении противопожарных правил с 1 января, касающееся жильцов многоквартирных домов. Теперь им нельзя хранить личные вещи как на чердаках, так и на цокольных этажах. Кроме того, запрещается оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Газовые приборы не должны эксплуатироваться в случае их неисправности, а также без прохождения технического обслуживания.

7

Запреты для курильщиков

С 1 января в России запретили курение в медицинских учреждениях, в точках торговли, базах и складских помещениях. Курить можно будет только в специально отведённых для этого местах, обозначенных соответствующей табличкой.

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире НСН поддержал это решение.

«Запрет плодотворно влияет и на самих курильщиков. Как мировая, так и российская практика показывает, что благодаря такой мере количество курильщиков снижается более чем на 10%. При некомфортной обстановке для курения люди бросают эту привычку. Ведь большинство курильщиков постоянно пытаются бросить», - высказался он.

8

(Само)цензура в соцсетях

Новые нормы российского законодательства запрещают соцсетям YouTube, Twitter и Facebook ограничивать доступ к материалам российских СМИ под угрозой блокировки этих международных площадок. Однако одновременно принят закон, который обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Речь идёт о материалах, оправдывающих экстремизм, содержащих призывы к терроризму, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Под запретом порнография и материалы, содержащие нецензурную брань.

«Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ», - сообщается на сайте Госдумы.

За неудаление такого контента гражданам грозит штраф до 200 тысяч рублей, юрлицам – до 8 миллионов рублей.

Материться по этому поводу пока ещё можно — как ожидается, закон вступит в силу с 1 февраля.

Хорошая новость в том, что за публикуемый контент будут отвечать не пользователи соцсетей, а администраторы этих площадок (если речь идёт о соцсетях с аудиторией свыше 500 тысяч человек в сутки).

9

Признание физлиц иностранными агентами

 Вступающее в силу с 1 марта новое толкование понятия «иноагент» позволит признавать таковыми не только некоммерческие организации, но и физические лица. Речь идёт о гражданах, которые получают финансовую, материальную или организационно-методическую поддержку из-за рубежа и занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников. Ещё один возможный признак — сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, если это может навредить безопасности страны.

Иноагенты должны подать уведомление в Минюст России и раз в полгода отчитываться о деятельности и тратах перед властями РФ.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с НСН заявил, что не видит в законе каких-либо принципиальных дополнительных ограничений.

«Как объясняют законодатели, финансирование теперь зачастую идет не на организацию, а через этих самых физических лиц - вот их логика. Финансирование не запрещено. Законодатели добиваются того, чтобы обо всех каналах финансирования общество было оповещено», - отметил он.

Вместе с тем, отдельным законом введена уголовная ответственность для тех «иноагентов», которые «злостно» не подают уведомления о своём статусе. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ЗапретЗаконГосдума
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