Курильщик должен страдать. В Минздраве объяснили новые запреты

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире НСН оценил, насколько запрет помогает борьбе с курением.



«Запрет плодотворно влияет и на самих курильщиков. Как мировая, так и российская практика показывает, что благодаря такой мере количество курильщиков снижается более чем на 10%. При некомфортной обстановке для курения люди бросают эту привычку. Ведь большинство курильщиков постоянно пытаются бросить», - отметил он.



По словам Зыкова, население хорошо относится к такому запрету.



«Согласно опросам, поддерживающих такие меры больше. Изначально их права серьезно нарушались. Даже сам курильщик понимал, что курение в помещении - вещь нецивилизованная, вдобавок вредящая его же здоровью. Нарушитель курил одновременно и активно, и пассивно, то есть дышал дымом уже после выкуривания сигареты», - рассказал он.



В частности, Зыков перечислил плюсы от запрета. «Люди сами перестали дышать дымом, одежду перестали стирать после посещения ресторанов, с детьми туда стало безопасно ходить», - заключил представитель Минздрава.



Ранее Роспотребнадзор напомнил, что мужчины-курильщики живут на 12 лет меньше, чем не курящие, а женщины - на 11 лет. Кроме того, курение табака может вызвать импотенцию у мужчин, так как повреждаются кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы.

