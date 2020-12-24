Курильщик должен страдать. В Минздраве объяснили новые запреты
Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве в эфире НСН оценил, насколько новые запреты помогут в борьбе с курением.
С начала 2021 года в правилах противопожарной безопасности будет запрещено курить в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Исключение - зоны для курильщиков, которые должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения».
Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире НСН оценил, насколько запрет помогает борьбе с курением.
«Запрет плодотворно влияет и на самих курильщиков. Как мировая, так и российская практика показывает, что благодаря такой мере количество курильщиков снижается более чем на 10%. При некомфортной обстановке для курения люди бросают эту привычку. Ведь большинство курильщиков постоянно пытаются бросить», - отметил он.
По словам Зыкова, население хорошо относится к такому запрету.
«Согласно опросам, поддерживающих такие меры больше. Изначально их права серьезно нарушались. Даже сам курильщик понимал, что курение в помещении - вещь нецивилизованная, вдобавок вредящая его же здоровью. Нарушитель курил одновременно и активно, и пассивно, то есть дышал дымом уже после выкуривания сигареты», - рассказал он.
В частности, Зыков перечислил плюсы от запрета. «Люди сами перестали дышать дымом, одежду перестали стирать после посещения ресторанов, с детьми туда стало безопасно ходить», - заключил представитель Минздрава.
Ранее Роспотребнадзор напомнил, что мужчины-курильщики живут на 12 лет меньше, чем не курящие, а женщины - на 11 лет. Кроме того, курение табака может вызвать импотенцию у мужчин, так как повреждаются кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы.
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