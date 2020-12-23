Глава СПЧ раскрыл главную целю закона о физлицах-иноагентах

В заключительном, третьем, чтении Госдума РФ приняла законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами в том случае, если они получают иностранное финансирование на политическую деятельность. Политической деятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.

Иноагентам запрещено занимать госдолжности. Однако, члены НКО-иноагентов смогут входить в общественные советы при федеральных ведомствах. СМИ будут обязаны маркировать материалы иноагентов.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с НСН отметил, что главной целью законопроекта является не запрет на финансирование, а раскрытие его каналов.

«Тема иностранных агентов появилась в 2012 году. Тема информирования и не более того, никаких принципиальных дополнительных ограничений я не вижу. За исключением того, что эта тема теперь распространяется на физических лиц. Но, как объясняют законодатели, финансирование теперь зачастую идет не на организацию, а через этих самых физических лиц - вот их логика. Финансирование не запрещено. Законодатели добиваются того, чтобы обо всех каналах финансирования общество было оповещено», - сказал Фадеев.

По его словам, ранее предполагалось лишь одно ограничение - участие в общественных советах министерств и ведомств. Но даже оно снято, поскольку «трактовалось как дискриминация».