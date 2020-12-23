Глава СПЧ раскрыл главную целю закона о физлицах-иноагентах
Глава Совета по правам человека в эфире НСН заявил, что удовлетворен итоговым содержанием закона о физлицах-иноагентах.
В заключительном, третьем, чтении Госдума РФ приняла законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами в том случае, если они получают иностранное финансирование на политическую деятельность. Политической деятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.
Иноагентам запрещено занимать госдолжности. Однако, члены НКО-иноагентов смогут входить в общественные советы при федеральных ведомствах. СМИ будут обязаны маркировать материалы иноагентов.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с НСН отметил, что главной целью законопроекта является не запрет на финансирование, а раскрытие его каналов.
«Тема иностранных агентов появилась в 2012 году. Тема информирования и не более того, никаких принципиальных дополнительных ограничений я не вижу. За исключением того, что эта тема теперь распространяется на физических лиц. Но, как объясняют законодатели, финансирование теперь зачастую идет не на организацию, а через этих самых физических лиц - вот их логика. Финансирование не запрещено. Законодатели добиваются того, чтобы обо всех каналах финансирования общество было оповещено», - сказал Фадеев.
По его словам, ранее предполагалось лишь одно ограничение - участие в общественных советах министерств и ведомств. Но даже оно снято, поскольку «трактовалось как дискриминация».
В случае же, если гражданин России пожелает занять государственную должность, то глава СПЧ не видит на то препонов.
«Нет вопросов, надо просто отказаться от получения денег из-за границы на политическую деятельность, и, пожалуйста, входите в государственные органы. Нет проблем», - уточнил собеседник НСН.
При этом он отметил, что законопроект претерпел много изменений.
«Мы активно в этом участвовали. Еще 10 декабря на встрече с президентом СПЧ обсуждалась эта тема. Также тема обсуждалась в общественной палате на большом круглом столе. Подготовили целый ряд поправок и почти все поправки, которые мы предлагали, были приняты. Я удовлетворен тем, что значительная часть, предложенных нами, поправок была принята. И в этой ситуации я расцениваю это как достижение», - заключил Валерий Фадеев.
Также НСН сообщает, что Госдума на заседании в среду приняла пакет поправок о митингах. Речь идет о запрете устраивать митинги возле зданий экстренных служб. Подобные акции и демонстрации будет запрещено организовывать на средства из-за рубежа, нельзя также их получать от анонимного источника.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- В Думу внесли законопроект об алиментах на нетрудоспособных родителей
- Отстранённый мэр Томска Иван Кляйн стал фигурантом второго уголовного дела
- Глава ЦИК: многодневное голосование на выборах может сохраниться в России
- Госдума ввела наказание за клевету в интернете
- Госдума одобрила право Путина снова баллотироваться в президенты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru