СМИ: Зеленский 24 февраля объявит о проведении выборов на Украине
Украина начала планировать проведение выборов президента и референдума по урегулированию конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, голосования могут состояться до 15 мая, пишет RT. Киев предпринял этот шаг под давлением США, чтобы завершить конфликт уже весной.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский может объявить о проведении выборов и референдума 24 февраля. В его окружении заявили о готовности к проведению мероприятий в максимально сжатые сроки. При этом ожидается, что в марте и апреле украинский парламент проработает изменения в законодательство, которые позволят провести выборы во время военного положения.
Ранее СМИ сообщили, что США и Украина обсуждают возможность проведения выборов в мае и референдума по потенциальным договоренностям об урегулировании конфликта.
