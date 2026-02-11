За два часа над Россией уничтожили десять украинских дронов
11 февраля 202609:57
Десять беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за два часа. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны сбили в период с 07.00 до 09.00 мск, пишет RT.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.
В частности, пять дронов сбили в Крыму, три - в Татарстане. Еще по одному БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Каспийским морем.
Ночью 11 февраля над российскими регионами ликвидировали 108 беспилотников ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бог прыжков, Rammstein и краш»: Гуменник проиграл первую битву Малинину на Олимпиаде
- Австралийский сноубордист сломал шею на тренировке на Олимпиаде
- За два часа над Россией уничтожили десять украинских дронов
- СМИ: Зеленский 24 февраля объявит о проведении выборов на Украине
- Богомолов попросил освободить его от обязанностей и.о. ректора Школы-студии МХАТ
- СМИ: Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за $200 млн
- Лавров: Совет мира не сможет заменить ООН
- «От Дурова до Пескова»: Россиян взбудоражил «умирающий» Telegram
- «Марсель» объявил об уходе главного тренера Де Дзерби
- В Венесуэле опровергли данные о поставке нефти в Израиль
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru