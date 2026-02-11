За два часа над Россией уничтожили десять украинских дронов

Десять беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за два часа. Об этом рассказали в Минобороны.

Дроны сбили в период с 07.00 до 09.00 мск, пишет RT.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.

В частности, пять дронов сбили в Крыму, три - в Татарстане. Еще по одному БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Каспийским морем.

Ночью 11 февраля над российскими регионами ликвидировали 108 беспилотников ВСУ.

