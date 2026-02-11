СМИ: Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за $200 млн
Певица Бритни Спирс продала компании Primary Wave права на свой музыкальный каталог. Об этом сообщил телеканал NBC, сославшись на данные источника.
«Сделка между Спирс и Primary Wave составила приблизительно 200 миллионов долларов», - отмечает СМИ.
В свою очередь, портал TMZ сообщил, что артистка подписала соглашение о продаже 30 декабря прошлого года. По данным источников, Спирс довольна сделкой и отмечала продажу со своими детьми.
Ранее группа Pink Floyd согласилась продать компании Sony Music права на свой обширный музыкальный каталог почти за 400 млн долларов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
