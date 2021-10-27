Острый вопрос: врач призвал как можно скорее вакцинировать детей от COVID-19

При этом накануне, 26 октября глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «Радиоточке НСН», что первая и вторая фаза клинических испытаний детской вакцины от COVID-19 завершены, и теперь сроки ее применения зависят от Минздрава. Он отметил, что детская вакцина представляет собой «в пять раз разведенный «Спутник»», который уже показал свою безопасность и эффективность. Владимир Круглый также напомнил о разработках центра имени Гамалеи и объяснил, почему вакцинация для несовершеннолетних является предпочтительнее болезни из-за особенностей детского организма.

«Дети страдают от самых разных осложнений, и они длятся годами. Это растущий организм, и поражение различных органов и систем вызывает серьезные осложнения со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем, которые затем требуют серьезной реабилитации, которая проходит не всегда успешно. Важно предотвратить заболевание. Это можно сделать с помощью карантинных мероприятий, что тоже вызывает не очень хорошую реакцию, потому что это дистанционное обучение, против него выступают и педагоги, и родители, и политики. Второй способ – вакцинация, это более надежно, эффективно и в стратегическом плане имеет намного больше преимуществ. В основном дети заражаются в семьях, в каких-то близких контактах, но могут и заражаться друг от друга. Дети часто переносят в легкой форме, но являются при этом переносчиками инфекции. У нас начали было внедрять тестирование в школах, безобиднейшая манипуляция, однако в соцсетях появились протесты, что этого нельзя делать, только медработники должны [брать тесты], и так далее. Много абсурда происходит», - подытожил Круглый.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в пресс-центре НСН рассказал, что пункты вакцинации от коронавируса во всех торговых центрах продолжат свою работу, несмотря на введенный режим нерабочих дней.

