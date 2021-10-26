«Мы всё сделали»: Гинцбург рассказал о детской вакцине от COVID-19

«Детская вакцина отличается тем, что это в пять раз разведенный «Спутник». Этот вариант вакцины испытывался на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Для детей более младшего возраста ее официально применять нельзя. При этом я слышал, что в Китае разрешили использовать вакцину с трехлетнего возраста. Все документы находятся в Минздраве, так что это (сроки начала применения детской вакцины – прим. НСН) зависит от них. Мы очень медленно разворачиваемся в этом плане. Три месяца решали, надо ли вообще ее делать или нет. Мы все сделали», - сказал Гинцбург.

По его словам, клинические испытания показали безопасность детской вакцины.

«Противопоказания абсолютно все те же самые, что и для взрослой вакцины. Если в пять раз ее развести, у нее никаких новых побочных эффектов не появится. Клинические испытания показали – температура у некоторых детей поднялась до 37,2-37,3 градусов. Опасения беспочвенны. Все нормальные родители пытаются привить своих детей, понимая, насколько опасна эта инфекция и насколько безопасна та вакцина, которую получили. Если ребенок онкологический больной и принимает цитостатик, не дай Бог, на него вакцина не подействует, но и ничего плохого она ему не сделает», - отметил глава центра Гамалеи.

По его словам, вакцину можно будет применять в России сразу же после разрешения Минздрава.

«Первая и вторая фаза испытаний завершены, и Минздрав должен дать разрешение на ее использование с одновременным проведением третьей фазы. Это то же самое, что было с полноценным «Спутником» в свое время. Третья фаза будет долго проходить, поскольку там большое количество испытуемых, но массово применять ее можно будет сразу после разрешения Минздрава по первой-второй фазе», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус подтвердил НСН, что смысл в использовании детской вакцины есть.

«Даже при том, что мы видим все необходимость и объективные вещи, что в этом есть смысл, сначала мы должны сделать так, чтобы продукт, который мы прививаем, прошел исследования по безопасности и эффективности», - подчеркнул Продеус.

12 октября ряд СМИ сообщили, что вакцинация детей и подростков от коронавируса начнется в России через две недели. Однако в Минздраве опровергли эту информацию.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, специальная вакцина «Гам-Ковид-Вак М», разработанная центром имени Гамалеи для подростков 12-17 лет, в настоящее время проходит экспертизу. Решение о государственной регистрации препарата будут приниматься по её результатам, которые ожидаются в ближайшие две недели, уточнил 14 дней назад Кузнецов.