Пункты вакцинации в ТЦ продолжат работать во время локдауна

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в пресс-центре НСН рассказал, что пункты вакцинации от коронавируса во всех торговых центрах продолжат свою работу, несмотря на введенный режим нерабочих дней.



«По тем распоряжениям, которые у нас есть, пункты вакцинации в торговых центрах должны работать во время ограничений. Коль скоро там будут работать те же предприятия, что и весной 2020 года по списку товаров первой необходимости, которые, видимо, просто будут более серьезно контролироваться, то да, в торговые центры можно будет зайти», - подтвердил Войцеховский.

Ранее ресторатор и омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил надежду на скорое завершение вынужденных «каникул», введенных в Москве с 28 октября по 7 ноября.

