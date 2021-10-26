Пункты вакцинации в ТЦ продолжат работать во время локдауна

Пункты вакцинации в ТЦ будут работать наравне с магазинами, торгующими товарами первой необходимости, отметил Олег Войцеховский.

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в пресс-центре НСН рассказал, что пункты вакцинации от коронавируса во всех торговых центрах продолжат свою работу, несмотря на введенный режим нерабочих дней.

«По тем распоряжениям, которые у нас есть, пункты вакцинации в торговых центрах должны работать во время ограничений. Коль скоро там будут работать те же предприятия, что и весной 2020 года по списку товаров первой необходимости, которые, видимо, просто будут более серьезно контролироваться, то да, в торговые центры можно будет зайти», - подтвердил Войцеховский.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Торговые ЦентрыВакцинаВакцинация
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