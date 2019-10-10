Поклонская рассказала, как полюбила мем «Няш-Мяш» из-за Крыма

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская призналась в эфире телеканала «Дума ТВ», что со временем полюбила расхожий мем «Няш-Мяш», посвящённый ей, пишет «Свободная пресса».

По её словам, когда она была прокурором Крыма, ей казалось, что она должна олицетворять строгость закона, что никак не сочеталось с тем образом, который отражает мем. Однако позже она поняла, что он касается не только её лично, но и несёт иную смысловую нагрузку — символизирует возвращение Крыма в состав РФ.

«Творческие люди смогли придумать в этот момент образ легкий, женственный — именно так пришёл Крым домой: без крови и пота, с таким лицом», — заявила Поклонская.