Поклонская не стала комментировать сообщения о возможном назначении послом в Кабо-Верде
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отказалась прокомментировать сообщения о своем возможном назначении послом РФ в Кабо-Верде.
«Я не комментирую эту информацию», — сказала парламентарий в беседе с ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской на должность посла России в республике Кабо-Верде в Западной Африке, «документы на нее уже готовы».
В мае Поклонская отказалась от участия в выборах в Госдуму из-за перехода на новую работу, напоминает RT. Парламентарий не уточнила, какую должность планирует занять, однако отметила, что не намерена завершать политическую карьеру, пишет Ura.ru.
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