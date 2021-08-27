Поклонская не стала комментировать сообщения о возможном назначении послом в Кабо-Верде

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отказалась прокомментировать сообщения о своем возможном назначении послом РФ в Кабо-Верде.

«Я не комментирую эту информацию», — сказала парламентарий в беседе с ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской на должность посла России в республике Кабо-Верде в Западной Африке, «документы на нее уже готовы».

В мае Поклонская отказалась от участия в выборах в Госдуму из-за перехода на новую работу, напоминает RT. Парламентарий не уточнила, какую должность планирует занять, однако отметила, что не намерена завершать политическую карьеру, пишет Ura.ru.





