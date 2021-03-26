Царёв защитил Поклонскую, «оскорбившую» общественников ДНР

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» защитил депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

Ранее на сайте Общественной палаты непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) появилось обращение к главе Крыма Сергею Аксёнову с призывом не допустить переизбрания Поклонской в Госдуму от республики из-за ряда её высказываний. Общественники раскритиковали ее слова о том, что жители Донбасса якобы не знают своей цели, также они посчитали оскорбительным высказывание депутата о том, что «кто-то за них надевает военную форму» и что «Украина вынудила Крым вернуться в состав России». В заявлении говорится, что Поклонская «не достойна представлять интересы русского народа» в парламенте.

«Однозначно, она говорила это искренне, у нее болит душа за людей, которые там находятся (в Донбассе — НСН)», — сказал Царёв.

С одной стороны, он разделяет боль Поклонской за жителей Донбасса, с другой — считает, что она неправа, потому что без людей, защищающих Донбасс, ситуация только ухудшится.

«На Украине семь лет идет война, многие предприятия, которые работали при Украине, сейчас закрыты, работы нет, люди вынужденно уезжают кто на Украину, кто в Россию. Старики выехать не могут, пенсии очень небольшие, стоимость продуктов не украинская — граница с Украиной закрыта, все продукты приходят из РФ, дополнительно уплачиваются пошлинные налоги, поэтому продукты дорогие. При этом граница ДНР и ЛНР закрыта. Людям жить очень тяжело. Она об этом говорит и говорит, что надо прекращать войну. Другое дело, что это, конечно же, надо, но Украина не готова ее прекращать. Если не будет людей, которые будут защищать республику и отвечать выстрелом на выстрел, то жизнь людей вообще превратится в ад», — пояснил Царёв.

Бывший спикер парламента Новороссии также добавил, что если бы Наталья Поклонская решила участвовать в выборах в Госдуму в этом году, он бы ее поддержал.

﻿ «Деятельность в Госдуме Поклонской запомнилась, а остальных, за исключением Рашкина, Затулина, Журавлева, я не очень и помню. Плохо, когда парламент ходит строем. Когда все шагают в ногу, это хорошо, когда они идут в правильном направлении. Должны быть люди, которые пускай ошибаются, говорят не то, что хотело бы услышать большинство, но такие люди нужны, чтобы парламент был настоящим парламентом. Если бы она повторно пошла на выборы в Госдуму, я бы ее поддержал», — заявил Царёв.

Экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) Александр Бородай в беседе с НСН отказался комментировать деятельность Поклонской в Госдуме, добавив, что несколько раз видел ее «во время разных событий в Крыму» и выглядела она там, по его мнению, «странно».

