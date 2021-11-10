Осторожные призывы: Россия на пороге обязательной вакцинации
Споры об обязательной вакцинации не прекращаются, однако ее сторонников становится больше.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете» заявил, что препараты для вакцинации должны быть введены в Национальный календарь прививок, а сама вакцинация должна стать обязательной. Ранее в центре была разработана назальная вакцина против коронавируса, однако возможность ее использования вместо прививки еще не доказана.
При этом обязательная вакцинация для выборочных категорий населения появилась уже давно, и список требований регулярно пополняется. Так, накануне в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также студентов педвузов, которые собираются проходить практику в школах и детских садах.
Вакцинация остается последней надеждой в борьбе с коронавирусом, и на постепенном введении обязательных прививок настаивают не только политики и врачи, но и ученые. Так, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в конце весны 2022 года в России будет покончено с «острой пандемией», а уровень коллективного иммунитета превысит 65%.
«Темпы вакцинации на какой-то период выросли, сейчас они пойдут резко вниз, потому что опять массово снимаются ограничения. Если какие-то более-менее жесткие меры и неудобства для невакцинированных и непереболевших не будут созданы, если не будет положительной стимуляции, мы опять будем видеть очень низкие темпы», - указал иммунолог в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Неоднократно звучали и более резкие призывы к вакцинации. Так, ранее глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что нельзя требовать QR-код о вакцинации при покупке билета, однако авиакомпании могут ввести ограничения при посадке - это нормально. «Мы сумеем проверить наличие QR-кода», - добавил он. Однако почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что ограничивать право непривитых от коронавируса граждан на авиаперелёты пока преждевременно.
«Рано или поздно это должно произойти, но, всё-таки, по мере вакцинации населения. Сейчас в этом направлении ведется активная работа, я сам привился. Тем не менее, с самых высоких трибун было сказано, что о принудительной вакцинации речь не идёт», - заявил он в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
При этом юристы не устают напоминать, что для введения в России обязательной вакцинации от COVID-19 должны быть соответствующие правовые основания. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что власти должны объявить эпидемию или чрезвычайное положение.
«Без введения режима чрезвычайной ситуации ввести всеобщую вакцинацию будет не совсем оправдано. Неверно насильно преодолевать кризис доверия. Принудительно у нас лечат только больных, а не здоровых, а вакцина все-таки предназначена для профилактики, а не только для лечения. При этом человек может быть существенно ограничен в определенных правах в связи с тем, что это может повлечь для окружающих какой-то вред здоровью, поэтому вводят различные QR-коды и прочие меры», - пояснил Попов.
На фоне рекордных показателей заболеваемости в России продолжается борьба с продажей сертификатов о вакцинации от коронавируса. По приблизительным оценкам, число покупателей поддельных документов достигает нескольких процентных пунктов от общего количества официально привитых. Возбуждено уже более 500 уголовных дел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru