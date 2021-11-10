Осторожные призывы: Россия на пороге обязательной вакцинации

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете» заявил, что препараты для вакцинации должны быть введены в Национальный календарь прививок, а сама вакцинация должна стать обязательной. Ранее в центре была разработана назальная вакцина против коронавируса, однако возможность ее использования вместо прививки еще не доказана.

При этом обязательная вакцинация для выборочных категорий населения появилась уже давно, и список требований регулярно пополняется. Так, накануне в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также студентов педвузов, которые собираются проходить практику в школах и детских садах.