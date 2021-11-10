Гинцбург: Прививку от коронавируса могут заменить назальной вакциной

Он сообщил, что однозначного ответа, сможет ли данный препарат заменить привычную вакцину, пока нет. Также пока неизвестно, будет ли назальная вакцина применяться как дополнение к прививке, например, при ревакцинации.

При этом не исключается появление двух назальных вакцин от COVID-19 на основе препарата «Спутник V».

Ранее медик сообщил, что назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода.

