Гинцбург: Прививку от коронавируса могут заменить назальной вакциной

Вопрос об использовании назальной вакцины против коронавируса вместо прививки будет решен по результатам проверок в рамках клинических исследований, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Поступила заявка на клинические исследования назальной формы «Спутника V»

Он сообщил, что однозначного ответа, сможет ли данный препарат заменить привычную вакцину, пока нет. Также пока неизвестно, будет ли назальная вакцина применяться как дополнение к прививке, например, при ревакцинации.

При этом не исключается появление двух назальных вакцин от COVID-19 на основе препарата «Спутник V».

Ранее медик сообщил, что назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
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