Гинцбург: Прививку от коронавируса могут заменить назальной вакциной
Вопрос об использовании назальной вакцины против коронавируса вместо прививки будет решен по результатам проверок в рамках клинических исследований, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
Он сообщил, что однозначного ответа, сможет ли данный препарат заменить привычную вакцину, пока нет. Также пока неизвестно, будет ли назальная вакцина применяться как дополнение к прививке, например, при ревакцинации.
При этом не исключается появление двух назальных вакцин от COVID-19 на основе препарата «Спутник V».
Ранее медик сообщил, что назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
- Сестра Ротару: Певица ждет «возвращения» Крыма Украине
- В Петербурге обязали вакцинировать от коронавируса жителей старше 60 лет
- В ЕС не исключили новые санкции против Лукашенко
- Назван блокирующий распространение коронавируса продукт
- Правительство Японии подало в отставку
- Гинцбург: Прививку от коронавируса могут заменить назальной вакциной
- СМИ: ЕС введёт санкции против 30 граждан и компаний Белоруссии за пограничный кризис
- Минобороны РФ приоткрыло завесу над новым ЗРК С-550
- Тела двух погибших нашли в Белом море спустя месяц после кораблекрушения
- ФАС готова разрешить МГТС повысить тарифы для населения на 5,1%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru