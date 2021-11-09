«Четвертая вспышка». В Россию пришла самая сильная волна COVID-19
Волны идут по схеме «вверх-вниз», скоро будет спад, а новый всплеск заболеваемости ожидается к Новому году, сказал НСН Николай Крючков.
Четвертая волна коронавируса уже пришла в Россию, при этом она сильнее предыдущих и может продлиться несколько недель, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую.
«Если разделять всплески заболеваемости, эта осенняя волна уже четвертая в России. Но это все очень условно, потому что между волнами сейчас нет полноценных перерывов и разделения. Мой прогноз был, что к началу ноября мы подойдем к пиковым значениям и будем на этом уровне находиться несколько недель. Это естественное течение событий - несколько недель вверх-вниз на примерно похожих уровнях без резкого роста или падения. Потом пойдем вниз, но, к сожалению, при естественном течении этого процесса вниз мы будем идти очень слабыми темпами и, соответственно, будем опять ждать всплеска заболеваемости, допустим, ближе к Новому году», - сказал Крючков.
По его словам, новая волна сильнее предыдущих, причем понятно это было, еще летом.
«Конечно, да (сильнее – прим. НСН). У нас же дельта-линия стала распространяться с начала лета. Тогда она еще не доминировала, но было понятно, что осенью-зимой придет очень сильная волна, которая будет явно выше и больше, чем предыдущие. Когда мы увидели летнюю вспышку, отпали все сомнения в осенне-зимней вспышке, которая по силе будет превосходить то, что мы видели осенью, зимой и весной 2020-21, и будет явно больше, чем летом», - признал иммунолог.
Крючков также отметил, что инфекция сильно изменилась за полтора года и стала заразнее.
«Инфекция – новая, при этом она очень сильно изменилась за последние полтора года с ранних пост-уханьских вариантов через средние варианты к дельта-линии. По сути, та инфекция, с которой мы столкнулись весной и осенью прошлого года, очень сильно отличается от сегодняшней, в первую очередь по заразности – в 2,5 раза. Поэтому контролировать ее сложнее, эти волны могут занимать дольше времени, а пиковые значения - быть на более высоких уровнях. Тем не менее, централизованные эффективные меры и хорошая вакцинированность населения крайне способствуют подавлению эпидемических вспышек. Это работает вне зависимости от того, что это дельта-линия, но в том случае, если это делается, а не просто декларируется», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв ранее высказывал мнение, что ближе к Новому году новая волна заболеваемости должна пойти на спад.
А вот иммунолог Зоя Скорпилева предупреждала «Радиоточку НСН», что дельта-штамм COVID-19 - далеко не вершина эволюции коронавируса. По ее словам, в случае мелких мутаций вируса, вакцина будет действовать, в случае глобальных – нет.
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