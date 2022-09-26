«Пусть бегут»: Лукашенко оценил выезд мужчин из России на фоне мобилизации

Россияне, покинувшие страну на фоне объявления частичной мобилизации, вернутся обратно, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом лидер республики заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

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Как отметил Лукашенко, мобилизационный ресурс России — 25 млн человек, а уехали страны «ну 30 тысяч, ну 50 тысяч».

«Они что, если бы тут остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут. <…> Большинство просят: заберите назад. И эти приедут. Только надо решить, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах», — считает белорусский президент.

Лукашенко поделился, что «особо не переживал», когда в 2020 году на фоне протестов после президентских выборов страну покинули несколько тысяч белорусов. Как отметил глава государства, теперь все эмигранты «просятся назад».

Между тем член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков призвал запретить выезд за границу всем мужчинам призывного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МобилизацияРоссиянеАлександр Лукашенко
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