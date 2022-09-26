Сенатор предложил запретить выезд за границу всем мужчинам призывного возраста

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил о необходимости запретить выезд за границу всем мужчинам призывного возраста. Об этом он рассказал РИА Новости.

Сенатор также полагает, что штраф за уклонение от получения повестки необходимо увеличить с 3 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, Цеков не исключил введение уголовной ответственности за подобные действия.

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После объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России, на КПП на границе РФ с Монголией, Грузией, Казахстаном и Финляндией скопились длинные очереди из россиян, желающих пересечь границу. Также были раскуплены все авиабилеты на ближайшие рейсы за границу.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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