Сенатор предложил запретить выезд за границу всем мужчинам призывного возраста
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил о необходимости запретить выезд за границу всем мужчинам призывного возраста. Об этом он рассказал РИА Новости.
Сенатор также полагает, что штраф за уклонение от получения повестки необходимо увеличить с 3 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, Цеков не исключил введение уголовной ответственности за подобные действия.
После объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России, на КПП на границе РФ с Монголией, Грузией, Казахстаном и Финляндией скопились длинные очереди из россиян, желающих пересечь границу. Также были раскуплены все авиабилеты на ближайшие рейсы за границу.
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