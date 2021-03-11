«Бьют даже мужчин!» Пандемия COVID-19 спровоцировала волну домашнего насилия
Психиатр Сергей Ениколопов в эфире НСН призвал власти обратить внимание на статистику подобных преступлений.
В Москве девушка обвинила своего парня в жестоком избиении. 8 марта он бил ее ногами по лицу, бросал головой об стену. В травмпункте у нее зафиксировали множественные ушибы головы, закрытую черепно-мозговую травму, синяки и рваную рану левой кисти.
Сообщения о жестоких избиениях и зверских убийствах людей членами своей семьи приходят каждую неделю, отмечают СМИ. Так, буквально 7 марта страну потрясло убийство в Ликино-Дулево: там, по предварительным данным, женщину и трёх детей убил племянник.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН объяснил, что пандемия и самоизоляция повлияла на рост числа бытовых преступлений.
«Семейное насилие – одно из самых латентных, закрытых преступлений. О нем как бы говорят, но при этом в статистике его почти нет. Время от времени данные появляются, но это цифры выборочных исследований. Сильно подстегнула семейное насилие пандемия. Люди были заперты дома и свое раздражение выплескивали друг на друга. Срываются на близких. В ряде случаев это недовольство своим экономическим положением, статусом, какие-то неприятности на работе, подавленный гнев, который выплескивается на слабых. Настоящие насильники не считают себя неправыми. Жертвам нужно обращаться к психологам, получать помощь и осознать опасность для себя. При виде хулигана все переходят на другую сторону улицы. А здесь люди сами засовывают голову в мышеловку», - рассказал он.
Собеседник НСН добавил, что для того, чтобы принять правильные меры, государство должно озаботиться проблемой домашнего насилия и выяснить реальную статистику подобных преступлений.
«Часто сообщают о насилии к женщинам, но не сообщают о насилии к детям. А детям достается больше, даже по логике. И от мамы, и от папы. Фокус внимания должен быть не только на насилии против женщин, но и против стариков. Бьют даже мужчин. Процент меньше, но он есть. Проблема того, в каких условиях живут эти люди. Маленькие квартиры, активное расслоение общества, большое количество людей воспринимает себя аутсайдерами, им об этом еще и сообщают. Успешные люди заявляют, что вокруг них одно быдло. Государство должно озаботиться этой проблемой. Половина из этих людей, которые убивают своих родных, не очень психически здоровые люди. Государство должно понять, сколько людей совершают преступления по состоянию психического нездоровья, а сколько из-за ненормальных жилищных условий», - отметил Ениколопов.
После того, как будет составлено понимание о реальной статистике, можно продумывать реальные программы психологической помощи, добавил психиатр. По его словам, в Америке людей направляют на курсы управления гневом: это не меньше 10 встреч с психологами, что дает определенные положительные результаты.
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