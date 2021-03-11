«Бьют даже мужчин!» Пандемия COVID-19 спровоцировала волну домашнего насилия

Собеседник НСН добавил, что для того, чтобы принять правильные меры, государство должно озаботиться проблемой домашнего насилия и выяснить реальную статистику подобных преступлений.

«Часто сообщают о насилии к женщинам, но не сообщают о насилии к детям. А детям достается больше, даже по логике. И от мамы, и от папы. Фокус внимания должен быть не только на насилии против женщин, но и против стариков. Бьют даже мужчин. Процент меньше, но он есть. Проблема того, в каких условиях живут эти люди. Маленькие квартиры, активное расслоение общества, большое количество людей воспринимает себя аутсайдерами, им об этом еще и сообщают. Успешные люди заявляют, что вокруг них одно быдло. Государство должно озаботиться этой проблемой. Половина из этих людей, которые убивают своих родных, не очень психически здоровые люди. Государство должно понять, сколько людей совершают преступления по состоянию психического нездоровья, а сколько из-за ненормальных жилищных условий», - отметил Ениколопов.

После того, как будет составлено понимание о реальной статистике, можно продумывать реальные программы психологической помощи, добавил психиатр. По его словам, в Америке людей направляют на курсы управления гневом: это не меньше 10 встреч с психологами, что дает определенные положительные результаты.

