Драгунский: это ужасно, когда люди боятся представителей правоохранительных органов

Денис Драгунский: «С одной стороны это гуманно, а с другой стороны это абсолютно логично с правовой точки зрения. Почему, избив прохожего на улице, человек получает наказание, в виде лишения свободы, а извив свою жену нет? Если эти поправки будут приняты, то это очень хорошо», — выразил свое мнение в беседе с НСН Денис Драгунский.

