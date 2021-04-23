Драгунский: это ужасно, когда люди боятся представителей правоохранительных органов
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России ужесточат наказание за домашнее насилие
В течение шести месяцев в Госдуму внесут поправки в УК РФ об ужесточении наказания за домашнее насилие. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.
Денис Драгунский: «С одной стороны это гуманно, а с другой стороны это абсолютно логично с правовой точки зрения. Почему, избив прохожего на улице, человек получает наказание, в виде лишения свободы, а извив свою жену нет? Если эти поправки будут приняты, то это очень хорошо», — выразил свое мнение в беседе с НСН Денис Драгунский.
МОК утвердил музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет разрешил использовать фрагмент из концерта №1 Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Денис Драгунский: «Не вдаваясь в политические подробности скажу, что это хорошо, потому что музыка Чайковского - прекрасная и она тоже символизирует Россию, как и официальный гимн», — сказал он в интервью НСН.
Стало известно, чего боятся россияне
Аналитики выяснили основные страхи россиян. Самые частые страхи соотечественников – это страх перед действиями полиции и судов, а также страх перед нашествием волков и паводками.
Денис Драгунский: «Я считаю, что государство должно обратить внимание на это исследование. Это ужасно, когда люди боятся представителей правоохранительных органов, как разгула стихии», — заявил он в интервью НСН.
Федор Конюхов покоряет Северный полюс
Федор Конюхов отправляется на Северный полюс. Он впервые в одиночку будет дрейфовать на льдине, а также изучать загрязненность вод Северного ледовитого океана пластиком и другим мусором.
Денис Драгунский: «Я уже 20 лет слежу за его приключениями и считаю его настоящим героем. Нам вообще нужны такие смельчаки, которые бросают вызов природе и судьбе. Я искренне желаю Федору удачи», — сказал он в интервью НСН.
Российские мужчины назвали лучшие места в России для отдыха без женщин
Лучшими местами для отдыха мужской компанией стали Севастополь, Геленджик и Сочи.
Денис Драгунский: «Теперь мужики, которые собираются компаниями в этих городах, ждите незапланированных визитов к вам жен и подруг», - подытожил Денис Драгунский в интервью НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Interactive Brokers прекратила сотрудничество с российскими инвесткомпаниями
- Путин подписал указ о недружественных иностранных государствах
- Байден посетит Великобританию и Бельгию в рамках первой зарубежной поездки
- Глава МИД Чехии выразил благодарность Прибалтике за высылку российских дипломатов
- Главного тренера сборной Уэльса отстранили от работы после обвинений в нападении на женщин
- Российские школы изменят учебный график из-за продления майских выходных
- В ООН прокомментировали завершение проверки войск на юге России
- Санду обвинила парламент Молдавии в узурпации власти
- «Дело чести». Маск готов доставить российских космонавтов к МКС
- Захарова: Киев стягивает войска к Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru