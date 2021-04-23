Драгунский: это ужасно, когда люди боятся представителей правоохранительных органов

Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

В России ужесточат наказание за домашнее насилие

В течение шести месяцев в Госдуму внесут поправки в УК РФ об ужесточении наказания за домашнее насилие. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Денис Драгунский: «С одной стороны это гуманно, а с другой стороны это абсолютно логично с правовой точки зрения. Почему, избив прохожего на улице, человек получает наказание, в виде лишения свободы, а извив свою жену нет? Если эти поправки будут приняты, то это очень хорошо», — выразил свое мнение в беседе с НСН Денис Драгунский.

2

МОК утвердил музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет разрешил использовать фрагмент из концерта №1 Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Денис Драгунский: «Не вдаваясь в политические подробности скажу, что это хорошо, потому что музыка Чайковского - прекрасная и она тоже символизирует Россию, как и официальный гимн», — сказал он в интервью НСН.

3

Стало известно, чего боятся россияне

Аналитики выяснили основные страхи россиян. Самые частые страхи соотечественников – это страх перед действиями полиции и судов, а также страх перед нашествием волков и паводками.

Денис Драгунский: «Я считаю, что государство должно обратить внимание на это исследование. Это ужасно, когда люди боятся представителей правоохранительных органов, как разгула стихии», — заявил он в интервью НСН.

4

Федор Конюхов покоряет Северный полюс

Федор Конюхов отправляется на Северный полюс. Он впервые в одиночку будет дрейфовать на льдине, а также изучать загрязненность вод Северного ледовитого океана пластиком и другим мусором.


Денис Драгунский: «Я уже 20 лет слежу за его приключениями и считаю его настоящим героем. Нам вообще нужны такие смельчаки, которые бросают вызов природе и судьбе. Я искренне желаю Федору удачи», — сказал он в интервью НСН.

5

Российские мужчины назвали лучшие места в России для отдыха без женщин

Лучшими местами для отдыха мужской компанией стали Севастополь, Геленджик и Сочи.

Денис Драгунский: «Теперь мужики, которые собираются компаниями в этих городах, ждите незапланированных визитов к вам жен и подруг», - подытожил Денис Драгунский в интервью НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Авторские НовостиДенис Драгунский
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