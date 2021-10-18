Особая страна. Психолог призвал вакцинировать россиян с учетом советского прошлого

Власти не уделяли внимания науке до пандемии, поэтому кампания по вакцинации не сработала на должном уровне, считает Сергей Ениколопов.

Кампанию по вакцинации необходимо было проводить совместно с психологами и социологами, способными преодолеть скепсис людей «советской закалки» по поводу вакцин, заявил заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой обвинил ученых и экспертное сообщество в проигрыше информационной кампании по борьбе с коронавирусом в России.

«Перед пандемией государство вообще не думало о науке. Престиж ученых был сведен к очень низкому уровню. Английские ученые, со всеми дурацкими шутками про них, стоят выше, чем отечественные. Такого никогда не было. Советских ученых раскручивали в газетах и везде, там были свои недостатки, но престиж науки был чрезвычайно высок. А сейчас обыватель не знает, зачем ему слушать «неудачника». На первых порах сработал низкий статус объясняющих. А потом другая волна началась, когда во всем мире сами ученые давали противоречивые комментарии. Ученые, естественно, изучали коронавирус, и вслед за изменениями в результатах меняли свое мнение. Для ученых это нормально, а для обывателей должно быть «да» или «нет», «черное» или «белое». А уже СМИ преподносили весь этот спектр неоднозначных результатов, и все их читали и не понимали, она помогает, эта вакцинация, или не помогает? Конечно, эти «смешанные умы» не могли так активно участвовать в вакцинации», - заявил Ениколопов.
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Врач подчеркнул, что власти не привлекли компетентных специалистов для проведения кампании по вакцинации.

«Всё не продумано, это и демонстрирует пренебрежение учеными. Принимающие решения, рекламирующие люди не коррелируют, не обговаривают свои действия с учеными. Не привлекли социологов, психологов – людей, которые понимают, как преодолевать барьеры населения. У нас отдельная, особая страна. Мы со времен советской власти скептически относимся к любым кампаниям. Плюс то, что уже и наши исследования показали, одной из реакций на стресс, связанный с коронавирусом, является полное отрицание. Никакого вируса нет и никакой вакцинации. Пропаганда вакцинации должна быть, а не просто выступать и звать вакцинироваться, врачей там из реанимации показывать. Должна была очень серьезная работа по преодолению скепсиса населения», - напомнил специалист.

По словам Ениколопова, проведение выборов в разгар пандемии не повлияло на популярность вакцинации среди населения.

«Доводы за вакцинацию в одном месте, а выборы и всё остальное – в другом. Непоследовательность была, но это во всем мире было. В США одни штаты закрываются, вводят жесткий локдаун, а в других вообще ничего нет. Сравните Техас и Калифорнию. Если был бы разговор в духе, мол, не хотите в масках, то вакцинируйтесь, то было бы понятно, зачем вакцинироваться. А у нас маски, вакцинация, карантин – что выбрать-то? Непоследовательность заключалась и в том, что мы поощряем вакцинацию с помощью лотерей и прочего, а те, кто уже вакцинировался, ничего не получили. Они-то были самые сознательные, это за ними надо было носиться и что-то им дарить. Обыватель понимает, что это обманка, и думает, что его заманивают, потому что те-то первые ничего не получили», - подытожил психолог.

Рост заболеваемости коронавирусом связан со слабой активностью населения по вакцинации, заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:НаукаУченыеПандемияВакцинацияВакцина
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