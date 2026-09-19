Умер режиссер-постановщик Георгий Негашев

Режиссер-постановщик, сценарист, продюсер Георгий Негашев умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

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«Сегодня, 18 сентября 2026 года, ушел из жизни режиссер-постановщик, сценарист и продюсер, член Союза... Георгий Александрович Негашев», - указано в сообщении.

Кинематографиста назвали одним из ведущих деятелей отечественного кино, который оказал значительное влияние на развитие этого искусства в Екатеринбурге и популяризацию документального кино в стране.

Георгий Негашев родился в 1947 году в Свердловске. Режиссер в 1992-1994 годах возглавлял Западно-Сибирскую киностудию в Новосибирске, до 2003 года - Свердловскую киностудию. Кинематографист снял более 40 картин, его работы неоднократно становились лауреатами российских и международных кинофестивалей.

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ФОТО: ТАСС
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