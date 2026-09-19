Аэропорт Люксембурга приостановил полеты из-за БПЛА
19 сентября 202602:58
Юлия Савченко
Прием и отправку самолетов в аэропорту Люксембурга приостановили из-за беспилотников. Об этом говорится в сообщении сервиса Flightradar24.
По его данным, полеты в Люксембурге временно прекращены «в связи с БПЛА в этом районе».
Главный аэропорт Люксембурга находится в Финделе, это единственный международный аэропорт страны.
Ранее в Литве закрыли аэропорт Вильнюса и подняли в воздух истребитель НАТО из-за стаи птиц, которую приняли за беспилотник.
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