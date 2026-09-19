Аэропорт Люксембурга приостановил полеты из-за БПЛА

По его данным, полеты в Люксембурге временно прекращены «в связи с БПЛА в этом районе».

Главный аэропорт Люксембурга находится в Финделе, это единственный международный аэропорт страны.

Ранее в Литве закрыли аэропорт Вильнюса и подняли в воздух истребитель НАТО из-за стаи птиц, которую приняли за беспилотник.

