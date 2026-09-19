Росстат: В 53 субъектах безработица составляет 2% или ниже

Безработицу на уровне 2% или ниже зарегистрировали более чем в 50 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

В Москве и крупных регионах РФ зафиксировали рост безработицы

Согласно среднему показателю за май-июль текущего года в 53 субъектах РФ уровень безработицы составляет 2% или менее.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что безработица в России близка к историческому минимуму и держится на уровне 2,3%, пишет «Радиоточка НСН».

Между тем СМИ подсчитали, что безработица в России оказалась самой низкой среди стран Группы двадцати на конец второго квартала года.

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ФОТО: РИА Новости
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