Росстат: В 53 субъектах безработица составляет 2% или ниже
Безработицу на уровне 2% или ниже зарегистрировали более чем в 50 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Согласно среднему показателю за май-июль текущего года в 53 субъектах РФ уровень безработицы составляет 2% или менее.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что безработица в России близка к историческому минимуму и держится на уровне 2,3%, пишет «Радиоточка НСН».
Между тем СМИ подсчитали, что безработица в России оказалась самой низкой среди стран Группы двадцати на конец второго квартала года.
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