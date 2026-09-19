Росстат: В 53 субъектах безработица составляет 2% или ниже

Явка по итогам первого дня голосования в РФ на выборах в Госдуму превысила 29% Путин заявил о росте выпуска средств поражения в 22 раза с начала СВО Спасатели МЧС завершили тушение пожаров в Сербии Глава Минпросвещения заявил, что детский сад не должен быть подготовкой к школе Туман ожидается в Москве