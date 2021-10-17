В Госдуме призвали разъяснять россиянам необходимость вакцинации

По его словам, государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом. Как отмечает Толстой, у людей нет доверия к вакцине. «На вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», — написал он.

«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан», — считает вице-спикер.

Как сообщалось ранее, коллективный иммунитет в России составляет 45%. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

