В Госдуме призвали разъяснять россиянам необходимость вакцинации

В России не удалось должным образом провести информационную кампанию по борьбе с COVID-19 и убедить многих граждан в необходимости вакцинироваться, написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

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По его словам, государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом. Как отмечает Толстой, у людей нет доверия к вакцине. «На вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», — написал он.

«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан», — считает вице-спикер.

Как сообщалось ранее, коллективный иммунитет в России составляет 45%. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияГосдума
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