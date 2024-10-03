Основатель SuperJob: Все крупные работодатели оплачивают сотруднику проезд до работы
Лишь ряд мелких компаний может не обеспечивать сотрудников транспортом до места работы и обратно, но в таком случае это компенсируется зарплатой, отметил в эфире НСН Алексей Захаров.
Все крупные работодатели, у которых площадки расположены в труднодоступных местах, обеспечивают транспортом сотрудников до места работы и обратно, рассказал президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что группа депутатов ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом. Отмечается, что финансовое бремя по оплате проезда до работы в таких условиях должен нести работодатель для того, чтобы работник находился в справедливых трудовых условиях.
«Насколько я знаю, абсолютно все работодатели, у которых производственные, складские площадки расположены в таких местах, куда общественный транспорт не ходит, или ходит днем, а ночью не ходит, обеспечивают транспорт для своих сотрудников. Я не слышал, чтобы кто-нибудь не обеспечивал транспортом. Если мы берем какой-то массовый персонал, работников складов, их десятки, сотни, то эти люди не ездят на такси, как правило, просто не могут себе позволить. Соответственно, если работодатель не обеспечит их доставку до места работы и обратно (если это Москва, то к конечной станции метро), он просто никого не найдет к себе на работу. Соответственно, либо люди вахтой живут непосредственно на рабочем месте, либо их доставляют. Это касается абсолютно всех крупных работодателей», – сказал Захаров.
Он отметил, что лишь ряд мелких компаний может не обеспечивать сотрудников транспортом до места работы и обратно, но в таком случае это компенсируется зарплатой.
«Наверное, встречаются какие-то мелкие компании, которые этого не делают, но значит у них зарплата такая, которая позволяет нанимать людей, которые готовы сами решать этот вопрос. Поэтому мне кажется, что это бессмысленная история, она не будет принята просто потому, что это какая-то популистская штука. Регуляторика здесь бессмысленна. Я не слышал о существовании подобной проблемы массовой, чтобы люди переживали по поводу этой проблемы. Есть гораздо большее количество вопросов, которые нужно регламентировать в экономике», – добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что 82% россиян в возрасте от 45 до 65 лет довольны своей работой, при этом в Волгограде и Ярославле таких 92%. Согласно исследованию, среди россиян от 45 до 65 лет продолжают работать 64% населения: 70% мужчин и 58% женщин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс юаня установил годовой рекорд
- Глава Дагестана посетил зону СВО и наградил военных
- Песков заявил, что не знает о «черных списках» артистов
- Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» вошел в Книгу рекордов России
- СМИ: Ливанова подключили к ИВЛ
- В театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение
- МВД попросит отправить блогеров Чекалиных под домашний арест
- ВЦИОМ: Почти 50% россиян готовы переехать для получения лучшей работы
- ФСБ задержала на границе с Литвой украинских шпионов
- Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку по центру Тель-Авива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru