Основатель SuperJob: Все крупные работодатели оплачивают сотруднику проезд до работы

Все крупные работодатели, у которых площадки расположены в труднодоступных местах, обеспечивают транспортом сотрудников до места работы и обратно, рассказал президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что группа депутатов ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом. Отмечается, что финансовое бремя по оплате проезда до работы в таких условиях должен нести работодатель для того, чтобы работник находился в справедливых трудовых условиях.