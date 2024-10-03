ВЦИОМ: Почти 50% россиян готовы переехать для получения лучшей работы

Уточняется, что опыт переезда в другой населенный пункт имеет 50% работающих россиян. При этом готовность к смене места жительства демонстрируют 68% молодых людей от 18 до 24 лет. Также о переезде ради работы часто задумываются горожане (40-50%), и жители страны с образованием не ниже среднего специального (45%).

Около 15% респондентов готовы рассмотреть для переезда Москву или Санкт-Петербург, еще 13% предпочли бы южные регионы страны. В столицу стремятся 18% жителей Центрального федерального округа, юг выбирают для себя 19% жителей регионов, которые расположены по соседству с Южными: Приволжский и Северо-Кавказский.

При этом 44% опрошенных готовы на переезд ради более высокого дохода, еще 31% респондентов называют ключевым фактором профессиональную самореализацию.

Ранее сообщалось, что за лето 2024 года число компаний с удаленным доступом в России выросло на треть. Специалисты связывают рост показателей с острым дефицитом кадров, а также с аномальной жарой в ряде регионов, напоминает «Радиоточка НСН».

