В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесёт проект закона об обязанности работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно, сообщает РИА Новости.

Такая инициатива может быть введена при отсутствии возможности работника воспользоваться общественным транспортом. Это может потребоваться из-за ночных смен, неразвитой сети общественного транспорта в определённой местности, чрезвычайных обстоятельств и иных схожих обстоятельств.

Ранее Минтранс предложил оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми и стеклянными бутылки, а также алюминиевыми банками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

