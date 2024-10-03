В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесёт проект закона об обязанности работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно, сообщает РИА Новости.
Такая инициатива может быть введена при отсутствии возможности работника воспользоваться общественным транспортом. Это может потребоваться из-за ночных смен, неразвитой сети общественного транспорта в определённой местности, чрезвычайных обстоятельств и иных схожих обстоятельств.
Ранее Минтранс предложил оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми и стеклянными бутылки, а также алюминиевыми банками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru