В России 82% граждан в возрасте от 45 до 65 лет довольны своей работой, при этом в Волгограде и Ярославле таких 92%. Таковы результаты опроса, который был проведен среди россиян этой возрастной категории компанией «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Согласно исследованию, среди россиян от 45 до 65 лет продолжают работать 64% населения: 70% мужчин и 58% женщин. На пенсии находятся 28%: 34% женщин и 21% мужчин. К безработным и инвалидам относятся по 1% опрошенных.

Среди тех, кто недоволен своей работой, главной причиной называют низкую заработную плату – 53% опрошенных, затем идут тяжесть труда и высокие нагрузки – 23% и плохие условия труда – 18%. Кроме того, 17% респондентов считают свою работу вредной, ещё 17% устают от долгого пути на работу и обратно. 15% россиян от 45 до 65 лет считают свою работу ненужной и неинтересной. 14% - заявляют, что выполняют неподходящие для себя обязанности. У 12% опрошенных работа слишком нервная, ещё у 11% - неподходящих режим работы. У 6% респондентов уверены в том, что выполняют опасную работу.

Намерены поменять работу 6,9% в этой возрастной категории. При поиске нового работодателя они в первую очередь обращают внимание на высокую зарплату и хороший соцпакет - 49,2% опрошенных, мечтают о неполной занятости - 27,7% респондентов, хорошие условия труда и хороший коллектив ищут – 25,1% представителей взрослого поколения, о работе по близости от дома мечтают 21,5%. Интересной и полезной работой хотят заниматься 20,6%; еще 17,9% отметили, что для них важно выполнять работу, которая дает больше самостоятельности.

Директор по персоналу компании «Ингосстрах» Виктория Невская отметила, что образ жизни людей старшего поколения в России меняется. По её словам, они, как правило, ведут активную и насыщенную социальную жизнь, находятся в отличной физической и интеллектуальной форме.

«Когда мы приглашаем кандидатов присоединиться к команде “Ингосстраха”, мы прежде всего ориентируемся на профессиональные качества, активную жизненную позицию и ценностную идентичность», - подчеркнула Невская.

Она также рассказала, что на сегодняшний день самому зрелому сотруднику «Ингосстраха» 83 года, а самому молодому — 18.

