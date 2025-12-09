Без маржи: Москвичей напугали массовым закрытием ресторанов
Рестораны начнут массово закрываться в связи с нерентабельностью, острой нехваткой кадров и сокращением числа посетителей, заявил НСН Сергей Миронов.
Сегодня открывать рестораны действительно нерентабельно из-за перетока потребителя в бюджетный ценовой сегмент, а также из-за острой нехватки персонала. Об этом НСН рассказал ресторатор Сергей Миронов.
Патриаршие пруды в 2025 году поставили рекорд среди локаций Москвы по количеству закрытий заведений общественного питания, рассказала директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева агентству городских новостей «Москва». С начала 2025 года было открыто 559 заведений общественного питания, а закрыто - 348. При подсчете учитывались кафе, рестораны, пекарни, кофейни и фуд-холлы. Миронов объяснил, с чем связаны массовые закрытия.
«Сегодня идет переток потребителя из среднего ценового сегмента в демократичный. К сожалению, все больше закрываются рестораны среднего ценового формата и открываются фастфуды. Рестораны становятся зачастую нерентабельны. И, конечно, очень много ресторанов закрываются в торговых центрах, потому что оттуда тоже ушел посетитель. Опять-таки очень сильно подрос фонд оплаты труда. Рестораны, по сути, переманивают друг у друга сотрудников, повышают им зарплаты, не привлекая новых людей в отрасль. Со временем закрытий будет еще больше, потому что людей не хватает, и маржинальность упала», - рассказал он.
В качестве второй причины упадка заведений среднего ценового сегмента Миронов назвал растущую популярность готовой еды и ее доставки.
«Раньше у человека, который не готовил дома, было два варианта – зайти в какой-то ресторанчик или заказать доставку из этого ресторанчика. Теперь у него появился третий вариант – заказать доставку готовой еды. Этот рынок очень сильно растет. В 2024 году доставка готовой еды заработала триллион рублей, в 2025 году они закроются уже полутора триллионами. Это тоже отнимает очень много денег у ресторанов», - подытожил он.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорил НСН, что введение единых условий работы для общепита и торговых сетей, которые продают готовые блюда, усложнит работу ретейла, а покупателей лишит качественного фастфуда.
