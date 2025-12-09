Сегодня открывать рестораны действительно нерентабельно из-за перетока потребителя в бюджетный ценовой сегмент, а также из-за острой нехватки персонала. Об этом НСН рассказал ресторатор Сергей Миронов.

Патриаршие пруды в 2025 году поставили рекорд среди локаций Москвы по количеству закрытий заведений общественного питания, рассказала директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева агентству городских новостей «Москва». С начала 2025 года было открыто 559 заведений общественного питания, а закрыто - 348. При подсчете учитывались кафе, рестораны, пекарни, кофейни и фуд-холлы. Миронов объяснил, с чем связаны массовые закрытия.