Что касается празднования Нового года в ресторане, то, как пишет Telegram-канал Mash, в прошлом году средний чек составлял около 100 тысяч рублей. Миронов рассказал, что столики на новогоднюю ночь уже разлетаются, как пирожки.

«Брони на Новый год хорошо расходятся. Они начали расходиться уже в ноябре и, мне кажется, даже лучше, чем в прошлом году. Если мы берем мою франшизу, то там осталось всего столов пять в ресторане на Тверской, а еще только начало декабря», - рассказал он.

Столик на новогоднюю ночь, по словам Миронова, можно найти в ресторанах разного ценового сегмента и далеко не везде сумма за бронь будет равна 100 тысячам.

«Во всех ценовых категориях рестораны проводят новогоднюю ночь, но не все рестораны это делают, потому что это невыгодно. Надо и сотрудников туда как-то вызвать и заплатить им за ночь. И, если ресторан недорогой, то это может, конечно, не окупиться. В моей франшизе депозит за новогоднюю ночь от 11 до 14 тысяч рублей за человека. Эти деньги человек тратит за столом, и их, как правило, хватает. Есть заведения, у которых депозит 100 тысяч, но нельзя говорить, что так во всех», - отметил он.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил НСН, что многие рестораны будут отказываться от фоновой музыки в связи со штрафами и ради экономии денег.



