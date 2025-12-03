«Быстрее, чем в 2024!»: Ресторатор Миронов о спросе на корпоративы и Новый год
Сергей Миронов рассказал НСН, что столики на новогоднюю ночь в этом году бронируются даже быстрее, чем в прошлом, а на корпоративы в рестораны часто зовут "массовиков-затейников".
Сегодня многие компании для новогоднего корпоратива не снимают отдельный зал, а берут просто большой стол, так как это выходит дешевле, а вот формат мероприятия все предпочитают разный. Об этом НСН рассказал основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Интерес бизнеса к проведению предновогодних корпоративов сократился на 30% год к году, пишет «Коммерсант». Среди причин - оптимизация расходов на увеселительные мероприятия в целом, а также тренд на самостоятельную организацию праздника. Миронов отметил, что новогодние корпоративы все еще проходят, однако единого формата нет.
«Корпоративы проходят совершенно по-разному: кто-то хочет просто посидеть без всякой программы, а кому-то надо арендовать зал, чтобы были артисты и какой-то массовик-затейник. Уже несколько лет вызывают вот таких умельцев, которые отрабатывают с коллективом. Но очень много тех, кто просто бронирует большой стол на 10-15 человек, не бронируя зал, потому что зал дороже», - поделился собеседник НСН.
Что касается празднования Нового года в ресторане, то, как пишет Telegram-канал Mash, в прошлом году средний чек составлял около 100 тысяч рублей. Миронов рассказал, что столики на новогоднюю ночь уже разлетаются, как пирожки.
«Брони на Новый год хорошо расходятся. Они начали расходиться уже в ноябре и, мне кажется, даже лучше, чем в прошлом году. Если мы берем мою франшизу, то там осталось всего столов пять в ресторане на Тверской, а еще только начало декабря», - рассказал он.
Столик на новогоднюю ночь, по словам Миронова, можно найти в ресторанах разного ценового сегмента и далеко не везде сумма за бронь будет равна 100 тысячам.
«Во всех ценовых категориях рестораны проводят новогоднюю ночь, но не все рестораны это делают, потому что это невыгодно. Надо и сотрудников туда как-то вызвать и заплатить им за ночь. И, если ресторан недорогой, то это может, конечно, не окупиться. В моей франшизе депозит за новогоднюю ночь от 11 до 14 тысяч рублей за человека. Эти деньги человек тратит за столом, и их, как правило, хватает. Есть заведения, у которых депозит 100 тысяч, но нельзя говорить, что так во всех», - отметил он.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил НСН, что многие рестораны будут отказываться от фоновой музыки в связи со штрафами и ради экономии денег.
