Введение единых условий работы для общепита и торговых сетей, которые продают готовые блюда, усложнит работу ретейла, а покупателей лишит качественного фастфуда. Об этом НСН заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Федерация рестораторов и отельеров России призвала устранить, как она считает, неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, реализующих в числе прочего готовую еду. Письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину направил президент ФРиО Игорь Бухаров. Рестораторы обеспокоены ситуацией, когда вынуждены соблюдать строгие правила продажи еды, тогда как торговые сети тоже продают готовые блюда и даже создают зоны питания, но на них не распространяются нормы для общепитов, там часто нет мойки для рук или туалета. Это создает неравные условия для ведения бизнеса, считают рестораторы.