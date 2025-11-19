Ретейлеры обвинили рестораторов в попытке оставить россиян без перекуса
Обязательный перевод магазинов, которые продают готовую еду, на режим ОКВЭД для общепита избыточен, заявил НСН глава АКОРТ Станислав Богданов.
Введение единых условий работы для общепита и торговых сетей, которые продают готовые блюда, усложнит работу ретейла, а покупателей лишит качественного фастфуда. Об этом НСН заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.
Федерация рестораторов и отельеров России призвала устранить, как она считает, неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, реализующих в числе прочего готовую еду. Письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину направил президент ФРиО Игорь Бухаров. Рестораторы обеспокоены ситуацией, когда вынуждены соблюдать строгие правила продажи еды, тогда как торговые сети тоже продают готовые блюда и даже создают зоны питания, но на них не распространяются нормы для общепитов, там часто нет мойки для рук или туалета. Это создает неравные условия для ведения бизнеса, считают рестораторы.
«Обязательный перевод торговых объектов, которые продают готовую еду, на режим Общероссийского классификатора видов экономической деятельности для общепита выглядит избыточным. Действующий ГОСТ для предприятий торговли позволяет магазинам иметь в своем составе кулинарные и хлебопекарные цеха, причем они обязаны соблюдать санитарные требования, аналогичные предприятиям общепита. То есть формат «готовой еды внутри ретейла» уже встроен в нормативную среду и регулируется не менее строго, чем в заведениях общепита. Производство кулинарии находится отдельно от зала, а наличие рядом туалета не меняет поведение потребителей», - отметил собеседник НСН.
По словам Богданова, распространение на пищевые зоны ТЦ полного набора требований общепита не скажется принципиально на безопасности покупателя, но может серьезно ударить по удобству и выбору для него.
«Сегодня магазины действительно конкурируют с общепитом в сегменте «быстрого перекуса»: многие покупатели берут свежую выпечку, салаты или горячие блюда именно по пути — это удобно и экономит время. Усиление требований для таких форматов повысит издержки торговли и может привести к сокращению ассортимента, особенно тех продуктов, которые готовятся ежедневно и быстро раскупаются. В результате повседневный выбор сократится, а значимая для потребителей категория удобных готовых блюд может стать менее доступной», - подчеркнул глава АКОРТ.
Ранее депутаты внесли в Госдуму пакет поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Авторы, в частности, предлагают запретить приготовление кулинарной продукции непосредственно в торговых объектах, а также продажу продовольственных товаров, срок годности которых истекает менее чем через сутки.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», каждый пятый россиянин в 2025 году отравился в кафе или ресторане, у каждого второго вымогали чаевые. Это следует из данных мониторинга фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье».
