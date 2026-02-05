Посол Келин назвал последствия кражи активов России Британией
Кража активов России будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы Великобритании. Об этом рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.
Как отметил дипломат, Британия и другие страны Группы семи опустились до воровства доходов от суверенных средств РФ, истощив собственные возможности для выделения очередного кредита Киеву.
«Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС», - заявил Келин.
Посол напомнил, что банки Соединенного Королевства опасаются судебных исков со стороны РФ и потенциальных финансовых потерь в случае изъятия активов Москвы.
Ранее президент России Владимир Путин назвал грабежом попытки изъять российские активы в Европе. Глава государства предупредил, что Москва сможет найти независимую от политики юрисдикцию, которая поможет в возвращении активов, пишет 360.ru.
