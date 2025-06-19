«Самолет Судного дня» прибыл на авиабазу под Вашингтоном

В США Boeing E-4 Nightwatch, который называют «самолетом Судного дня», прибыл на авиационную базу Эндрюс недалеко от Вашингтона, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Борт вылетел из Боссьер-Сити и приземлился на базе Эндрюс. Такой самолет использовался президентом США Джорджем Бушем во время терактов 11 сентября 2001 года. Судно специально разработано на случай начала ядерной войны.

По словам экспертов, прибытие Boeing E-4 может быть связана с усилением мер безопасности главы Белого дома Дональда Трампа на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил план нанесения ударов по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

