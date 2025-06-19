СМИ: Украинский министр Чернышев не вернулся из Австрии после поездки с Зеленским

Министр единства Украины Алексей Чернышев не вернулся из рабочей поездки в Австрию. Об этом сообщил в соцсетях журналист Михаил Ткач.

Ранее Чернышев вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским посетил Вену. Лидер Украины провел в Австрии переговоры с президентом страны Александером Ван дер Белленом.

«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину», — написал Ткач.

Как отметил журналист, 13 июня украинские Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили ряду бывших подчиненных Чернышова в министерстве регионального развития и компании «Нафтогаз» о подозрении в неправомерном обогащении. По данным источников, министр не пересекал границу страны.

Ранее СМИ сообщили, что сын спикера Верховной рады Руслана Стефанчука сбежал в Польшу на фоне мобилизации на Украине, напоминает Ura.ru.