СМИ: Украинский министр Чернышев не вернулся из Австрии после поездки с Зеленским
Министр единства Украины Алексей Чернышев не вернулся из рабочей поездки в Австрию. Об этом сообщил в соцсетях журналист Михаил Ткач.
Ранее Чернышев вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским посетил Вену. Лидер Украины провел в Австрии переговоры с президентом страны Александером Ван дер Белленом.
«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину», — написал Ткач.
Как отметил журналист, 13 июня украинские Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили ряду бывших подчиненных Чернышова в министерстве регионального развития и компании «Нафтогаз» о подозрении в неправомерном обогащении. По данным источников, министр не пересекал границу страны.
Ранее СМИ сообщили, что сын спикера Верховной рады Руслана Стефанчука сбежал в Польшу на фоне мобилизации на Украине, напоминает Ura.ru.
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