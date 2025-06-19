Минобороны сообщило об уничтожении 81 украинского беспилотника

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 81 украинский БПЛА самолетного типа, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 21.20 мск 18 июня до 06.40 мск 19 июня... перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат», - отметили в ведомстве.

Военные сбили 19 дронов в Брянской области, 17 - в Курской, 13 - в Смоленской, семь - в Волгоградской. Кроме того, шесть БПЛА ликвидировали над Орловской областью, по пять - над Ростовской и Крымом, по три - над Белгородской и Астраханской, два - над Рязанской, еще один - в Московском регионе.

Ранее глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе уничтожили 12 беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.

