Минобороны сообщило об уничтожении 81 украинского беспилотника
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 81 украинский БПЛА самолетного типа, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 21.20 мск 18 июня до 06.40 мск 19 июня... перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат», - отметили в ведомстве.
Военные сбили 19 дронов в Брянской области, 17 - в Курской, 13 - в Смоленской, семь - в Волгоградской. Кроме того, шесть БПЛА ликвидировали над Орловской областью, по пять - над Ростовской и Крымом, по три - над Белгородской и Астраханской, два - над Рязанской, еще один - в Московском регионе.
Ранее глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе уничтожили 12 беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.
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