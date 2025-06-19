Путин предложил Киеву пойти на переговоры

По его словам, Москва готова обсуждать урегулирование на основе «стамбульских принципов» 2022 года. Тогда предложенные условия были значительно более выгодными для Украины, чем нынешняя ситуация.

Путин отметил, что обстоятельства с тех пор изменились. «Надо садиться и договариваться», — отметил президент РФ.

Также глава государства заявил, что готов встретиться с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

