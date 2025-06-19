Путин предложил Киеву пойти на переговоры

Российский лидер Владимир Путин во время общения с журналистами призвал Киев к немедленному началу переговоров.

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По его словам, Москва готова обсуждать урегулирование на основе «стамбульских принципов» 2022 года. Тогда предложенные условия были значительно более выгодными для Украины, чем нынешняя ситуация.

Путин отметил, что обстоятельства с тех пор изменились. «Надо садиться и договариваться», — отметил президент РФ.

Также глава государства заявил, что готов встретиться с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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