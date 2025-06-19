Путин: США истратили пять миллиардов долларов на переворот на Украине
19 июня 202506:33
Российский лидер Владимир Путин напомнил журналистам о признании бывшего заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон истратил 5 миллиардов долларов на госпереворот на Украине.
«Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского союза как минимум с позиции силы», - отметил глава государства.
Ранее Нуланд заявила, что Украина весной 2022 года отказалась от Стамбульских соглашений после консультаций с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru