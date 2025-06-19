«Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского союза как минимум с позиции силы», - отметил глава государства.

Ранее Нуланд заявила, что Украина весной 2022 года отказалась от Стамбульских соглашений после консультаций с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

