«Один звонок - вообще не проблема»: Генерал ФСБ оправдал обыски без разрешения суда
Суды порой тормозят неотложные оперативные мероприятия, а злоупотреблений со стороны ФСБ бояться не нужно: «трудятся ответственные ребята», сказал НСН Александр Михайлов.
Есть ситуации, в которых действовать приходится без промедления, поэтому предложение ФСБ о проведении обысков без разрешения суда должно быть принято. Об этом НСН заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без разрешения суда в ряде случаев. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Так, речь идет о ситуациях, когда есть данные о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России. Кроме того, предложение ФСБ касается случаев, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления. Михайлов назвал предложение ФСБ правильным и долгожданным.
«Зачастую санкции получаются задним числом из-за необходимости сначала уведомить прокурора, потом суд. Есть вещи, которые нельзя откладывать, тем более, что некоторые суды значительно удалены. Допустим, по горячим следам проводится некое расследование, а для того, чтобы получить разрешение в суде, нужно написать кучу бумаг, отвезти их, принять решение… Это все время, которое сейчас на вес золота», — сказал Михайлов.
Собеседник НСН также рассказал, насколько сильно согласование с судами сегодня тормозит оперативные мероприятия.
«При подготовке к операции сразу готовятся все документы. Во-первых, все зависит от уровня квалификации самих сотрудников. Во-вторых, слишком высок риск утечки информации. Предложение ФСБ касается мер, принятие которые требуется здесь и сейчас. Например, наркодилера взяли с поличным, надо срочно проводить обыск. Пока будут готовиться все бумаги, наркодилер или его близкие спустят в унитаз наркотики, и потом ничего не докажешь. Повторюсь, если есть необходимость, нужно сразу проводить обыск, а уже потом разбираться. Тем более, что в ФСБ трудятся ответственные ребята. Они понимают: если они что-то сделают не по закону, за этим может последовать уголовное наказание. Мы давно практикуем такие экстренные обыски, но нужно их формализовать, чтобы потом у адвокатов не было никаких зацепок по поводу незаконности проведения обысков», — добавил отставной генерал-майор.
В заключение Михайлов заявил, что не видит проблемы в необходимости получения постановления от одного из руководителей органов безопасности для проведения обыска без решения суда.
«Пока ребята едут на обыск, уже будет разрешение. Один звонок по телефону — тут же выписывается разрешение, оформляется задание, пишется и согласовывается рапорт. Это вообще не проблема. Проблема, повторюсь, в том, что порой приходится ездить по инстанциям, до некоторых судов нужно сто километров добираться. У нас многие вещи делаются “с колес”, это специфика оперативной работы», — резюмировал он.
Ранее Михайлов заявил, что украинские спецслужбы продолжат пытаться устроить диверсии на территории России, поскольку «прижаты к стенке». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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