Стало известно, как сэкономить на электроэнергии
Сэкономить на счетах за электричество поможет установка многотарифного счетчика, применение светодиодных ламп и рациональное использование электроприборов, сообщает «Прайм».
Так, перенос стирки и других энергоемких процессов на вечернее и ночное время может ежемесячно экономить 300-400 рублей.
Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше электричества и служат дольше. Например, замена всех ламп в трехкомнатной квартире поможет сэкономить сотни рублей ежемесячно.
Что касается бытовой техники, то простые правила помогут снизить расходы: холодильник лучше ставить подальше от плиты и отопительных приборов, в электрочайник наливать ровно столько воды, сколько нужно в определенный момент, кондиционер будет охлаждать квартиру эффективнее, если в комнате закрыты окна и двери.
Владельцам частных домов, особенно в южных регионах, рекомендуется установить солнечные батареи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru