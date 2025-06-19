Стало известно, как сэкономить на электроэнергии

Так, перенос стирки и других энергоемких процессов на вечернее и ночное время может ежемесячно экономить 300-400 рублей.

Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше электричества и служат дольше. Например, замена всех ламп в трехкомнатной квартире поможет сэкономить сотни рублей ежемесячно.

Что касается бытовой техники, то простые правила помогут снизить расходы: холодильник лучше ставить подальше от плиты и отопительных приборов, в электрочайник наливать ровно столько воды, сколько нужно в определенный момент, кондиционер будет охлаждать квартиру эффективнее, если в комнате закрыты окна и двери.

Владельцам частных домов, особенно в южных регионах, рекомендуется установить солнечные батареи.

