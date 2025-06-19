СМИ: В рядах ВСУ насчитывается несколько сотен сторонников нацизма

В рядах украинской армии служат больше 300 военнослужащих, открыто использующих нацистскую символику и разделяющих данную идеологию, сообщает Le Monde.

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По данным издания, как минимум 200 военных принадлежат к 3-й штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины — одному из флагманских подразделений украинской армии. Журналисты нашли фото одного из военных ВСУ, на котором он развернул нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни. Военнослужащие Украины не редко используют символы времен нацистской Германии.

Ранее основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал, что нацизм на Украине всколыхнет Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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