Он в 60-х годах получил паспорт Великобритании. Метревели родился на Украине, учился в Оксфорде и Кембридже, стал профессором в области радиологии. Мужчина мог иметь фамилию Добровольский: в списке о натурализованных лицах содержится упоминание Константина Добровольского, известного как Константин Метревели.

После смены главы британской разведки MI6 Великобритания станет более активно вести деятельность против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

