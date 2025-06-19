СМИ: Отцом главы MI6 Метревели может быть украинец

Вероятный отец новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели – уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), сообщает РИА Новости.

Глава MI6 заявил о поддержке Украины британскими спецслужбами

Он в 60-х годах получил паспорт Великобритании. Метревели родился на Украине, учился в Оксфорде и Кембридже, стал профессором в области радиологии. Мужчина мог иметь фамилию Добровольский: в списке о натурализованных лицах содержится упоминание Константина Добровольского, известного как Константин Метревели.

После смены главы британской разведки MI6 Великобритания станет более активно вести деятельность против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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