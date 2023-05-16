«Договориться с ФСБ»: В Госдуме заступились за ученых из-за дел о госизменах

«До недавнего времени Министерство науки и высшего образования требовало, чтобы ученые максимально сотрудничали с зарубежными коллегами. Эффективность деятельности ученого во многом определялась публикациями в международных базах данных и журналах. При этом, если речь идет об ученых в области инженерного дела, физики, математики и так далее, не исключено, что в международных базах данных публиковались статьи, которые могут быть использованы и в целях оборонно-промышленного комплекса», - отметил он.

Смолин призвал ФСБ составить инструкцию для ученых, которые оказались заложниками новых условий работы.

«С другой стороны, ФСБ раз за разом арестовывала ученых по обвинению в государственной измене. Я предполагаю, что подавляющее большинство этих ученых никогда не думали и не считали себя изменниками. Они выполняли совместные работы с учеными других стран, которые затем экспертами ФСБ могли быть оценены как утечка важной информации. Министерству науки и высшего образования и ФСБ нужно договориться, нужна совместная инструкция, как должна оцениваться международная деятельность наших ученых и какие виды сотрудничества нашим ученым не рекомендуются. Иначе ученые становятся заложниками. Например, какая-нибудь совместная работа на основе открытых источников с точки зрения здравого смысла это не измена. Но такие обвинения уже предъявлялись», - заключил собеседник НСН.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

