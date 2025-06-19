С космодрома Плесецк стартовала ракета «Ангара-А5»

Ракету тяжелого класса «Ангара-А5» с космическими аппаратами запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Минобороны.

«Девятнадцатого июня 2025 года... в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космическими аппаратами на борту», - указали в ведомстве.

Запуск стал десятым в истории «Ангары». С 2014 года было запущено пять ракет легкого класса «Ангара-1.2» и четыре тяжелых «Ангары-А5».

В мае с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником на борту, напоминает Ura.ru.

