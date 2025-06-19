С космодрома Плесецк стартовала ракета «Ангара-А5»
Ракету тяжелого класса «Ангара-А5» с космическими аппаратами запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Девятнадцатого июня 2025 года... в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космическими аппаратами на борту», - указали в ведомстве.
Запуск стал десятым в истории «Ангары». С 2014 года было запущено пять ракет легкого класса «Ангара-1.2» и четыре тяжелых «Ангары-А5».
В мае с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником на борту, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МАГАТЭ назвали условия для перезапуска ЗАЭС
- В Малайзии временно запретили работу Telegram
- Минобороны сообщило об уничтожении 81 украинского беспилотника
- С космодрома Плесецк стартовала ракета «Ангара-А5»
- СМИ: Украинский министр Чернышев не вернулся из Австрии после поездки с Зеленским
- Путин: США истратили пять миллиардов долларов на переворот на Украине
- «Самолет Судного дня» прибыл на авиабазу под Вашингтоном
- Стало известно, как сэкономить на электроэнергии
- СМИ: Отцом главы MI6 Метревели может быть украинец
- Путин: РФ не считает перевооружение НАТО угрозой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru