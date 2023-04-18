«Предъявляют на ровном месте»: В Госдуме назвали дела о госизмене почетными для следователей
Первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков заявил в эфире НСН, что обвиняемого иногда «подтягивают» к статье.
Некоторые следователи считают героическим поступком посадить должностное лицо за госизмену, заявил первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков в беседе с НСН.
Накануне Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну.
«Информации по этой теме достаточно, что и за что предусмотрено. Другое дело, что это мало кого интересует, люди не вникают в эту информацию. Я не думаю, что надо все покрыть этой информацией. У нас, к сожалению, со многими статьями происходит такое, что события преступления нет, а человека подтягивают к этому и обвинение предъявляют на ровном месте. Кто-то работает на заказ, а кому- то просто нужно добить статистику. А есть такие, кто считает для себя героизмом посадить какое-то должностное лицо. Всегда такое было. Чем выше положение человека, тем это почетнее для следователя», - отметил он.
Принятие поправок о пожизненном лишении свободы за госизмену требует особого внимания СМИ и общества к таким делам. Об этом «Радиоточке НСН», заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. По его словам, в таком случае актуализируется вопрос доказывания вины и возможных ошибок.
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