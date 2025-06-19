Путин: РФ не считает перевооружение НАТО угрозой

Москва не считает перевооружение Североатлантического альянса угрозой для себя, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения собственной безопасности. Глава государства указал, что РФ постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборонительные возможности.

Также Путин заявил, что РФ выступает против торговых войн и ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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