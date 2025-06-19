Путин: РФ не считает перевооружение НАТО угрозой
19 июня 202505:21
Москва не считает перевооружение Североатлантического альянса угрозой для себя, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения собственной безопасности. Глава государства указал, что РФ постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборонительные возможности.
Также Путин заявил, что РФ выступает против торговых войн и ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru